Портативная акустика JBL Flip 6 Pink
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%9 350 руб. 13 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х6
Вес, г.
700
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Pink
Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Качественный звук
Стильный дизайн
Простой, удобный в использовании
Легкий
Комментарий:
Все супер!
Портативная акустика JBL Flip 6 Pink - по цене 9350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Pink
Достоинства:
Качественный звук
Стильный дизайн
Простой, удобный в использовании
Легкий
Комментарий:
Все супер!