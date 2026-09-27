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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black

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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black - фото 1
Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black - фото 1
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741514
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры, мм
64?153?65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
540

Описание товара Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black

Стильная портативная акустическая система с поддержкой Bluetooth 5.4, 16-ваттным звучанием и эксклюзивной технологией JBL Original Pro Sound для насыщенных басов и чистых высоких частот. Легкая и компактная колонка весом 385 грамм сочетает в себе влагозащиту и пылезащиту уровня IP68, ударопрочный корпус и встроенную подсветку, позволяя использовать её в любых условиях — от городской прогулки до отдыха на природе. Поддержка профилей A2DP 1.4 и AVRCP 1.6, автономная работа до 14 часов и быстрая зарядка за 3 часа делают JBL Grip надежным выбором для ценителей качественного звука.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLK) Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры, мм
64?153?65
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная портативная акустическая система с поддержкой Bluetooth 5.4, 16-ваттным звучанием и эксклюзивной технологией JBL Original Pro Sound для насыщенных басов и чистых высоких частот. Легкая и компактная колонка весом 385 грамм сочетает в себе влагозащиту и пылезащиту уровня IP68, ударопрочный корпус и встроенную подсветку, позволяя использовать её в любых условиях — от городской прогулки до отдыха на природе. Поддержка профилей A2DP 1.4 и AVRCP 1.6, автономная работа до 14 часов и быстрая зарядка за 3 часа делают JBL Grip надежным выбором для ценителей качественного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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