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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet

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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 24
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 25
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 26
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 27
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 28
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 29
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 30
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 31
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 24
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 25
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 26
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 27
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 28
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 29
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 30
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 31
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708455
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet

Портативная акустика от Яндекс — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука. Данная колонка обеспечивает отличное звучание с общей мощностью в 30 Вт и оснащена двумя динамиками, которые создают полноценный стереозвук 2.0. Сабвуфер мощностью 20 Вт и динамики с диаметром НЧ 44 мм и ВЧ 24 мм позволяют наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0 для быстрого и стабильного подключения к вашим устройствам, обеспечивая свободу движения и удобство использования. Оснащенная литий-ионным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, эта портативная акустика гарантирует продолжительное время работы без необходимости в подзарядке, что делает ее идеальным спутником для выездных мероприятий и путешествий. Эргономичный корпус из пластика в элегантном фиолетовом цвете сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая защиту внутренних компонентов. Дизайн без дисплея придает устройству минималистичный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер или экстерьер. Выбирая портативную акустическую систему от Яндекс, вы получаете надежное и стильное устройство, созданное для комфортного прослушивания музыки в любых условиях.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика от Яндекс — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука. Данная колонка обеспечивает отличное звучание с общей мощностью в 30 Вт и оснащена двумя динамиками, которые создают полноценный стереозвук 2.0. Сабвуфер мощностью 20 Вт и динамики с диаметром НЧ 44 мм и ВЧ 24 мм позволяют наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0 для быстрого и стабильного подключения к вашим устройствам, обеспечивая свободу движения и удобство использования. Оснащенная литий-ионным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, эта портативная акустика гарантирует продолжительное время работы без необходимости в подзарядке, что делает ее идеальным спутником для выездных мероприятий и путешествий. Эргономичный корпус из пластика в элегантном фиолетовом цвете сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая защиту внутренних компонентов. Дизайн без дисплея придает устройству минималистичный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер или экстерьер. Выбирая портативную акустическую систему от Яндекс, вы получаете надежное и стильное устройство, созданное для комфортного прослушивания музыки в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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