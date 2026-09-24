Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Violet
Портативная акустика от Яндекс — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука. Данная колонка обеспечивает отличное звучание с общей мощностью в 30 Вт и оснащена двумя динамиками, которые создают полноценный стереозвук 2.0. Сабвуфер мощностью 20 Вт и динамики с диаметром НЧ 44 мм и ВЧ 24 мм позволяют наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0 для быстрого и стабильного подключения к вашим устройствам, обеспечивая свободу движения и удобство использования. Оснащенная литий-ионным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, эта портативная акустика гарантирует продолжительное время работы без необходимости в подзарядке, что делает ее идеальным спутником для выездных мероприятий и путешествий. Эргономичный корпус из пластика в элегантном фиолетовом цвете сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая защиту внутренних компонентов. Дизайн без дисплея придает устройству минималистичный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер или экстерьер. Выбирая портативную акустическую систему от Яндекс, вы получаете надежное и стильное устройство, созданное для комфортного прослушивания музыки в любых условиях.
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