Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPBLU) Blue
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue — это идеальный спутник для тех, кто ценит мощный звук, стильный дизайн и мобильность. Колонка создана для любителей музыки, путешественников и активных людей, которые хотят наслаждаться качественным звуком в любом месте. Её яркий синий цвет привлекает внимание, а прочный корпус из пластика обеспечивает надежность даже в самых экстремальных условиях. JBL Charge 5 воспроизводит насыщенный стереозвук с мощностью 40 Вт, что делает её одной из самых громких и четких колонок в своём классе. Широкий диапазон частот от 65 Гц до 20 кГц позволяет передавать как глубокие басы, так и чистые высокие ноты, создавая эффект полного погружения в музыку. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ гарантирует чистый звук без посторонних помех, даже на высокой громкости. Благодаря встроенному аккумулятору колонка работает до 20 часов без подзарядки, что делает её незаменимой для вечеринок на природе, поездок на пляж или просто долгих музыкальных вечеров. А если у вас разрядился телефон или планшет, JBL Charge 5 выручит и здесь — встроенный USB-разъем позволяет заряжать внешние устройства прямо от колонки. Это особенно удобно в походах или во время длительных прогулок, когда доступ к розетке ограничен. Подключение по Bluetooth обеспечивает быструю и стабильную синхронизацию со смартфоном, ноутбуком или любым другим устройством с поддержкой беспроводной связи. Больше не нужно возиться с проводами — просто включите колонку, подключитесь и наслаждайтесь любимыми треками без задержек и потери качества. JBL Charge 5 выполнена в современном дизайне с удобной ручкой для переноски, что делает её максимально удобной для использования в любых условиях. Она не боится брызг и пыли благодаря защите по стандарту IP67, а значит, её можно брать с собой на пляж, в поход или даже в душ.
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