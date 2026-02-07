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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый

30 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бирюзовый
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702045
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бирюзовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
102x102x60.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
580

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый

Портативная акустика Яндекс – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные характеристики для беспроводного прослушивания музыки. Компактная колонка весит всего 0,326 кг, что делает её удобной для переноски и использования в любых условиях. Монофонический звук мощностью 12 Вт обеспечивается одним динамиком, позволяя наслаждаться чистым звучанием любимых треков. Устройство оборудовано дисплеем и поддерживает беспроводные соединения через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что упрощает подключение к различным источникам звука. При необходимости можно воспользоваться USB-разъёмом для подключения дополнительных устройств. Колонка выполнена из прочного пластика и представлена в современном бирюзовом цвете, что придаёт ей стильный и обновлённый внешний вид. Питание от сети обеспечивает долгую и стабильную работу устройства, что делает её идеальной для использования дома или в офисе. Портативная колонка Яндекс – это качественное звучание, удобство в использовании и современный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Диана В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая Но у меня есть еще станция Макс И после нее у этой колонки звук г****, вообще не хочется на ней слушать музыку
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Жанна А.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё отлично, работает исправно, всё как надо звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Резеда Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё аккуратно, настроили без проблем, звук хороший. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, довольно громкая. брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
взял для ребенка, со своими функциями справляется, но, не для меломанов..В целом, весьма достойный качественный аппарат..
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра ,даже не ожидал,что выиграю.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности , отлично упакована. Отличная станция, настраивается быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная станция, теперь всё делаем под любимую музыку.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, все понравилось, звук классный! Точно 5 звезд, если бы было больше, поставила бы 10
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Елизавета Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная продуманная упаковка, приятно распаковывать и пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Константин Приходько

Достоинства:


Комментарий:
сппсибо,отлично работает,подключили и наслаждаемся музыкой,слушаем анекдоты,любые сказки и просто поболтать,дети научили Алису мяукать,спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вторую заказываю пришло вовремя упаковка целая, первую жене заказывал вторую невестке довольные рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Все работает. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помошник. Недостаток - музыка, книги только по подписке. Лечиться включением радио-))
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Яна Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла целая станция классная, работает, подключились быстро.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Аленчик

Достоинства:


Комментарий:
у нас есть Миди,эту взяли детям. цвет не такой, конечно, яркий как хотелось бы. звук чуть уступает Миди, но она и меньше. в целом мы довольны - дети тоже, отличный подарок на Новый Год
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, упаковка целая, находится в заводской пленке. Если что - дополню. Продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная девочка. Шикарный цвет, звук, оптимальный размер. Удобно и мобильно!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целостности, упакованное и самое главное быстро. Брали в подарок маме на день рождения, все очень понравилось Успели взять по очень выгодной цене, продавца рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса есть Алисазвук лучше, чем у предыдущих версий мини, бирюзовый цвет
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в новой упаковке. Вроде по маркировкам все сошлось, действительно мини 3.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, доставка отличная, пока подписку не подключили, разбираемся ещё с ней
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мамочке на день рождения) Она была так счастлива, не передать словами) теперь и песни любимые слушает и разговаривает с ней) говорит, эх, жаль название не помню песни, я говорю назови оттуда текст и Алиса угадывает, мама конечно в диком восторге с этого) звук чистый громкий, у нас у самих есть такая же предыдущей версии, мне показалось эта модель громче и чище. Выбрала зелёный цвет в цвет маминой кухни)
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер, взяли на подарок ребёнку . Материал корпуса приятный на ощупь. Корпус выполнен из пластика. Пластик матовый, немаркий. По бокам колонка обтянута акустической тканью, приятной на ощупь. Колонка не имеет влаго- и пылезащищенность. Сверху расположены сенсорные кнопки управления громкостью. В целом, можно обойтись и без них, если попросить Алису изменить громкость, она это сделает.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
станция куплена для родителей, пока не отдавала, куплена за 7500
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок дочери. Ребёнок доволен,. К аккаунту подвязалась сразу, звук громкий чёткий для её квартиры вполне хватает. У нас MAX там
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Пабло

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок на день рождения ребенку. Комплект полный, зарядка и провод присутствует. Есть инструкция по настройке, все интуитивно понятно. Настроил очень быстро. Так же в подарок на один месяц подключил опцию \"Алиса Про\".
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нам все нравиться! Песни из мультиков слушаем, сказки рассказывает, на вопросы отвечает. Все супер
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция! До этой была первой версии, разница есть! Звук отличный, есть часы, которые можно отключать при помощи Алисы - просто нужно сказать (Алиса выключи часы). Дети очень рады новой Алисе). Доставили быстро, продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит прекрасно, моргает когда отвечает, включает музыку и травит анекдоты. Долго думал, прежде чем купить вторую станцию домой, первая - Яндекс станция Макс; однако, ни сколько не пожалел. Каждая станция может работать в отдельности, а может работать вместе при включении функции «Включить везде». Может работать как радионяня, что тоже немаловажно. В мини станции почти тот же функционал, как в Макс, только колонки не такие мощные, что для квартиры вообще не критично, да и не нужно. Ах да, подключения к телевизору в мини станции тоже нет, но учитывая то, что ее используем только для подкастов и музыки - вообще не критично. Вторую станцию поставил на кухне, жена слушает музыку пока готовит. Всем доволен, и другим советую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бирюзовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
102x102x60.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные характеристики для беспроводного прослушивания музыки. Компактная колонка весит всего 0,326 кг, что делает её удобной для переноски и использования в любых условиях. Монофонический звук мощностью 12 Вт обеспечивается одним динамиком, позволяя наслаждаться чистым звучанием любимых треков. Устройство оборудовано дисплеем и поддерживает беспроводные соединения через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что упрощает подключение к различным источникам звука. При необходимости можно воспользоваться USB-разъёмом для подключения дополнительных устройств. Колонка выполнена из прочного пластика и представлена в современном бирюзовом цвете, что придаёт ей стильный и обновлённый внешний вид. Питание от сети обеспечивает долгую и стабильную работу устройства, что делает её идеальной для использования дома или в офисе. Портативная колонка Яндекс – это качественное звучание, удобство в использовании и современный дизайн в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Диана В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая Но у меня есть еще станция Макс И после нее у этой колонки звук г****, вообще не хочется на ней слушать музыку
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Жанна А.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё отлично, работает исправно, всё как надо звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Резеда Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё аккуратно, настроили без проблем, звук хороший. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, довольно громкая. брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
взял для ребенка, со своими функциями справляется, но, не для меломанов..В целом, весьма достойный качественный аппарат..
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра ,даже не ожидал,что выиграю.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности , отлично упакована. Отличная станция, настраивается быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная станция, теперь всё делаем под любимую музыку.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, все понравилось, звук классный! Точно 5 звезд, если бы было больше, поставила бы 10
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Елизавета Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная продуманная упаковка, приятно распаковывать и пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Константин Приходько

Достоинства:


Комментарий:
сппсибо,отлично работает,подключили и наслаждаемся музыкой,слушаем анекдоты,любые сказки и просто поболтать,дети научили Алису мяукать,спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вторую заказываю пришло вовремя упаковка целая, первую жене заказывал вторую невестке довольные рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Все работает. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помошник. Недостаток - музыка, книги только по подписке. Лечиться включением радио-))
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Яна Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла целая станция классная, работает, подключились быстро.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Аленчик

Достоинства:


Комментарий:
у нас есть Миди,эту взяли детям. цвет не такой, конечно, яркий как хотелось бы. звук чуть уступает Миди, но она и меньше. в целом мы довольны - дети тоже, отличный подарок на Новый Год
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, упаковка целая, находится в заводской пленке. Если что - дополню. Продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная девочка. Шикарный цвет, звук, оптимальный размер. Удобно и мобильно!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целостности, упакованное и самое главное быстро. Брали в подарок маме на день рождения, все очень понравилось Успели взять по очень выгодной цене, продавца рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса есть Алисазвук лучше, чем у предыдущих версий мини, бирюзовый цвет
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в новой упаковке. Вроде по маркировкам все сошлось, действительно мини 3.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, доставка отличная, пока подписку не подключили, разбираемся ещё с ней
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мамочке на день рождения) Она была так счастлива, не передать словами) теперь и песни любимые слушает и разговаривает с ней) говорит, эх, жаль название не помню песни, я говорю назови оттуда текст и Алиса угадывает, мама конечно в диком восторге с этого) звук чистый громкий, у нас у самих есть такая же предыдущей версии, мне показалось эта модель громче и чище. Выбрала зелёный цвет в цвет маминой кухни)
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер, взяли на подарок ребёнку . Материал корпуса приятный на ощупь. Корпус выполнен из пластика. Пластик матовый, немаркий. По бокам колонка обтянута акустической тканью, приятной на ощупь. Колонка не имеет влаго- и пылезащищенность. Сверху расположены сенсорные кнопки управления громкостью. В целом, можно обойтись и без них, если попросить Алису изменить громкость, она это сделает.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
станция куплена для родителей, пока не отдавала, куплена за 7500
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок дочери. Ребёнок доволен,. К аккаунту подвязалась сразу, звук громкий чёткий для её квартиры вполне хватает. У нас MAX там
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Пабло

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок на день рождения ребенку. Комплект полный, зарядка и провод присутствует. Есть инструкция по настройке, все интуитивно понятно. Настроил очень быстро. Так же в подарок на один месяц подключил опцию \"Алиса Про\".
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нам все нравиться! Песни из мультиков слушаем, сказки рассказывает, на вопросы отвечает. Все супер
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция! До этой была первой версии, разница есть! Звук отличный, есть часы, которые можно отключать при помощи Алисы - просто нужно сказать (Алиса выключи часы). Дети очень рады новой Алисе). Доставили быстро, продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит прекрасно, моргает когда отвечает, включает музыку и травит анекдоты. Долго думал, прежде чем купить вторую станцию домой, первая - Яндекс станция Макс; однако, ни сколько не пожалел. Каждая станция может работать в отдельности, а может работать вместе при включении функции «Включить везде». Может работать как радионяня, что тоже немаловажно. В мини станции почти тот же функционал, как в Макс, только колонки не такие мощные, что для квартиры вообще не критично, да и не нужно. Ах да, подключения к телевизору в мини станции тоже нет, но учитывая то, что ее используем только для подкастов и музыки - вообще не критично. Вторую станцию поставил на кухне, жена слушает музыку пока готовит. Всем доволен, и другим советую.


Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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