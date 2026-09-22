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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый

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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727167
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Версия Bluetooth
v5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
710

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый

Яндекс Станция Мини 3 Про — первая умная колонка с Алисой, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя её привычные возможности. Слушайте музыку в классном качестве, носите Станцию с собой и превращайте в домашнюю климатическую систему. Мощный динамик 18 Вт с неодимовым магнитом и системой пассивных излучателей усиливает звук и воспроизводит басы от 90 Гц. За счёт этого низкие частоты становятся заметнее, а любимые треки звучат ярче. Благодаря портативному аккумулятору (продается отдельно) колонка становится полностью мобильной. Устройство способно работать до 7 часов без подзарядки, что позволяет свободно брать его с собой. Поддержка протоколов (Wi-Fi, Zigbee, Matter) позволяет подключать умные устройства, управлять бытовой техникой через голос, создавать сценарии. Колонка оснащена не только информационным дисплеем, но и динамической LED-подсветкой, которая визуально сопровождает диалог с Алисой и реагирует на музыкальные ритмы. Технические характеристики: Акустическая мощность: 18 Вт Формат системы: 1.0 Дисплей Часы Встроенный микрофон Расположение регулятора: верхняя панель Управление со смартфона Приложение для управления: Дом с Алисой Голосовой помощник: Алиса Экосистема умного дома: Яндекс Регулировка высоких частот Регулировка низких частот (басов) Беспроводные подключения: Bluetooth, Matter, Wi-Fi, ZigBee Прочие разъемы: USB Type-C Версия Bluetooth: 5.1 Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Материал корпуса: пластик, ткань Количество динамиков: 3 шт. Диаметр СЧ-динамика: 57 мм Минимальная воспроизводимая частота: 90 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 16000 Гц Функция одновременного подключения нескольких устройств Функция объединения в стереопару (TWS) Питание: от сети Напряжение питания: 100-240В~50/60Гц Габариты: 7.1х10.2х10.2 см Вес: 438 г Комплектация: блок питания, документация, кабель USB Type-C - USB Type C

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Версия Bluetooth
v5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Яндекс Станция Мини 3 Про — первая умная колонка с Алисой, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя её привычные возможности. Слушайте музыку в классном качестве, носите Станцию с собой и превращайте в домашнюю климатическую систему. Мощный динамик 18 Вт с неодимовым магнитом и системой пассивных излучателей усиливает звук и воспроизводит басы от 90 Гц. За счёт этого низкие частоты становятся заметнее, а любимые треки звучат ярче. Благодаря портативному аккумулятору (продается отдельно) колонка становится полностью мобильной. Устройство способно работать до 7 часов без подзарядки, что позволяет свободно брать его с собой. Поддержка протоколов (Wi-Fi, Zigbee, Matter) позволяет подключать умные устройства, управлять бытовой техникой через голос, создавать сценарии. Колонка оснащена не только информационным дисплеем, но и динамической LED-подсветкой, которая визуально сопровождает диалог с Алисой и реагирует на музыкальные ритмы. Технические характеристики: Акустическая мощность: 18 Вт Формат системы: 1.0 Дисплей Часы Встроенный микрофон Расположение регулятора: верхняя панель Управление со смартфона Приложение для управления: Дом с Алисой Голосовой помощник: Алиса Экосистема умного дома: Яндекс Регулировка высоких частот Регулировка низких частот (басов) Беспроводные подключения: Bluetooth, Matter, Wi-Fi, ZigBee Прочие разъемы: USB Type-C Версия Bluetooth: 5.1 Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Материал корпуса: пластик, ткань Количество динамиков: 3 шт. Диаметр СЧ-динамика: 57 мм Минимальная воспроизводимая частота: 90 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 16000 Гц Функция одновременного подключения нескольких устройств Функция объединения в стереопару (TWS) Питание: от сети Напряжение питания: 100-240В~50/60Гц Габариты: 7.1х10.2х10.2 см Вес: 438 г Комплектация: блок питания, документация, кабель USB Type-C - USB Type C
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