Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Серая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Серая
Портативная акустика Яндекс – это компактная и стильная колонка, идеально подходящая для использования в домашних условиях или во время путешествий. С весом всего 0,326 кг, она легко переносится и не займет много места в вашем багаже. Мощность в 12 Вт обеспечивает качественное и насыщенное звучание, хотя колонка и выполнена в моноформате с одним динамиком. Корпус устройства выполнен из прочного пластика серого цвета, что придает колонке современный и элегантный вид. Для удобства использования предусмотрены несколько вариантов питания: от сети и от встроенного Li-pol аккумулятора. Это делает колонку Яндекс универсальным устройством как для дома, так и для улицы. Разъем USB позволит подключать различные устройства, а наличие Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение. Наличие дисплея упрощает управление и отображение необходимой информации. Колонка предназначена для всех, кто ценит комфорт и качество звука, и станет отличным выбором как для прослушивания любимой музыки, так и для других аудиозадач. Бренд Яндекс гарантирует надежность и долговечность устройства.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Думал игрушка, а оказалась довольно прикольная и полезная шутка. Звук отличный, дизайн прекрасный - очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Разобрались с колонкой очень быстро, с подпиской только немного повозились. Звук супер, качество станции супер! Спасибо продавцу за качество и быструю доставку! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Яндекс станция супер. Если раньше просыпаясь я включала телевизор, теперь моё утро начинается общением с Алисой. Это круто. Заказывайте, не пожалеете. Продавца рекомендую. Мини станция пришла очень быстро, в отличном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Хочу выразить своё мнение о данном продукте. Около года назад я приобрел Яндекс станцию мини 2 поколения с часами и хочу сказать, что это одна из лучших покупок за последнее время. Сегодня я решил обновиться и приобрести теперь уже 3 поколение. Разница в стоимости между ними всего 500₽, но по функционалу я ожидал гораздо большего. И так, приступим. Во-первых звук. В поколении 3 заявлено 12 Вт, против 10 Вт у 2-го, но на мое удивление 2-е поколение звучит гораздо громче! Во-вторых, разъемы. Так званый «3,5 джек» для наушников меня не сильно интересовал, и когда его убрали - я не сильно расстроился. А когда узнал, что разъем питания заменили на type-c, очень сильно обрадовался, ведь теперь колону можно подключить к монитору, компьютеру или даже к powerbank! Однако не тут-то было… при попытке подключить к стороннему зарядному устройству или напрямую к какой-то технике, колонка просто отказывается работать. Зачем это было сделано - не ясно. В-третьих, это габариты. На фоне 2 поколения, 3-е стало больше. И ладно, если бы это было каким-то вынужденным решением ради чего-то, но по итогу мы имеем даже не то, что имели, а чуть хуже. В-четвертых, часы. Их сделали меньше… Цифры читаются хуже, а на фоне увеличенных габаритов корпуса, выглядят они несоразмерно. Стоил ли игра свечь? На мой взгляд нет, и даже эти 500₽ того не стоят, поэтому данную колоночку я подарю кому-нибудь, а сам буду с проверенным ВТОРЫМ поколением Яндекс станции мини.
Достоинства:
Комментарий:
Купили уже вторую, без неё сложно жить но время видно плохо ночью, даже при хорошем зрении.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка !!!! Всегда есть что спросить и быстро реагирует
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший теперь вот надо поменять выключатели
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, можно к ней подключить что угодно. Звук, качество - доволен всем!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка понравилась, к сожалению к приставке mi box tv подключить нельзя (не пишите про дом с Алисой и ми хом от сяоми)
Достоинства:
Комментарий:
Забавная вещица. Это конечно совсем не ИИ помощник, или какой нибудь сильно умный ассистент. Как некоторые себе придумывают. В этом плане Яндексу и Алисе еще расти и расти. Но как колонка с голосовым управлением, вполне себе. Что касается звука, он не плох для такой миниатюрной станции, но что бы получать удовольствие от любой выбранной композиции, это конечно нет. Что то хорошо звучит, а где то и не хватает, то низов, а где и верхи не очень. Думаю, что это можно сравнить с хорошим настенным радиоприемником, которые когда то висели на кухнях советских граждан. Алиса тебя и разбудит, и про погоду расскажет, и музыку включит пока готовишь себе завтрак, убираешься, или решил сделать зарядку. Думаю такую штуку можно покупать еще и людям в возрасте. Тем более, сейчас добавляют функции звонков через нее. И это может быть удобным как для них, так и для их родственников, кто беспокоиться о своих стариках. В целом покупкой довольны. Хотим купить еще пару станций для близких. Возможно попробуем «Миди»-среднюю станцию, она не на много дороже, но звук возможно будет поинтереснее. И да, не забывайте, что все же нужна подписка на платный сервис от Яндекса что бы все работало без ограничений.
Достоинства:
Комментарий:
Цена была самая топ во всём интернете На момент покупки Колонка норм)
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука. стильная, приятная для глаза. громкости мне достаточно. упакована была хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. колонка оригинал и запечатана. но 12.2024 дата производства. не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка работает плохо. Не распознает команды. Вторая такая же есть только фиолетовая работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Это вообще чудо!Пришло все отлично упаковано, идеальная станция! Спасибо продавцу и доставке!
Достоинства:
Комментарий:
Это полный восторг, купила бабушке, она имеет опыт общения с большой колонкой, эта ничем по ощущения не уступает.. Ещё и подмигивает и время показывает и рассказывает, покупкой довольны очень, настроила за пару минут, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ой вообще здорово!!! Теперь без Алисы никуда:). Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
станция огонь, соединилась с основной, музыка дублируется. Сразу брал крепление к ней, ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очередная Алиса в нашей коллекции. Как всегда оправдывает ожидания.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Серая
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Думал игрушка, а оказалась довольно прикольная и полезная шутка. Звук отличный, дизайн прекрасный - очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Разобрались с колонкой очень быстро, с подпиской только немного повозились. Звук супер, качество станции супер! Спасибо продавцу за качество и быструю доставку! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Яндекс станция супер. Если раньше просыпаясь я включала телевизор, теперь моё утро начинается общением с Алисой. Это круто. Заказывайте, не пожалеете. Продавца рекомендую. Мини станция пришла очень быстро, в отличном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Хочу выразить своё мнение о данном продукте. Около года назад я приобрел Яндекс станцию мини 2 поколения с часами и хочу сказать, что это одна из лучших покупок за последнее время. Сегодня я решил обновиться и приобрести теперь уже 3 поколение. Разница в стоимости между ними всего 500₽, но по функционалу я ожидал гораздо большего. И так, приступим. Во-первых звук. В поколении 3 заявлено 12 Вт, против 10 Вт у 2-го, но на мое удивление 2-е поколение звучит гораздо громче! Во-вторых, разъемы. Так званый «3,5 джек» для наушников меня не сильно интересовал, и когда его убрали - я не сильно расстроился. А когда узнал, что разъем питания заменили на type-c, очень сильно обрадовался, ведь теперь колону можно подключить к монитору, компьютеру или даже к powerbank! Однако не тут-то было… при попытке подключить к стороннему зарядному устройству или напрямую к какой-то технике, колонка просто отказывается работать. Зачем это было сделано - не ясно. В-третьих, это габариты. На фоне 2 поколения, 3-е стало больше. И ладно, если бы это было каким-то вынужденным решением ради чего-то, но по итогу мы имеем даже не то, что имели, а чуть хуже. В-четвертых, часы. Их сделали меньше… Цифры читаются хуже, а на фоне увеличенных габаритов корпуса, выглядят они несоразмерно. Стоил ли игра свечь? На мой взгляд нет, и даже эти 500₽ того не стоят, поэтому данную колоночку я подарю кому-нибудь, а сам буду с проверенным ВТОРЫМ поколением Яндекс станции мини.
Достоинства:
Комментарий:
Купили уже вторую, без неё сложно жить но время видно плохо ночью, даже при хорошем зрении.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка !!!! Всегда есть что спросить и быстро реагирует
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший теперь вот надо поменять выключатели
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, можно к ней подключить что угодно. Звук, качество - доволен всем!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка понравилась, к сожалению к приставке mi box tv подключить нельзя (не пишите про дом с Алисой и ми хом от сяоми)
Достоинства:
Комментарий:
Забавная вещица. Это конечно совсем не ИИ помощник, или какой нибудь сильно умный ассистент. Как некоторые себе придумывают. В этом плане Яндексу и Алисе еще расти и расти. Но как колонка с голосовым управлением, вполне себе. Что касается звука, он не плох для такой миниатюрной станции, но что бы получать удовольствие от любой выбранной композиции, это конечно нет. Что то хорошо звучит, а где то и не хватает, то низов, а где и верхи не очень. Думаю, что это можно сравнить с хорошим настенным радиоприемником, которые когда то висели на кухнях советских граждан. Алиса тебя и разбудит, и про погоду расскажет, и музыку включит пока готовишь себе завтрак, убираешься, или решил сделать зарядку. Думаю такую штуку можно покупать еще и людям в возрасте. Тем более, сейчас добавляют функции звонков через нее. И это может быть удобным как для них, так и для их родственников, кто беспокоиться о своих стариках. В целом покупкой довольны. Хотим купить еще пару станций для близких. Возможно попробуем «Миди»-среднюю станцию, она не на много дороже, но звук возможно будет поинтереснее. И да, не забывайте, что все же нужна подписка на платный сервис от Яндекса что бы все работало без ограничений.
Достоинства:
Комментарий:
Цена была самая топ во всём интернете На момент покупки Колонка норм)
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука. стильная, приятная для глаза. громкости мне достаточно. упакована была хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. колонка оригинал и запечатана. но 12.2024 дата производства. не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка работает плохо. Не распознает команды. Вторая такая же есть только фиолетовая работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Это вообще чудо!Пришло все отлично упаковано, идеальная станция! Спасибо продавцу и доставке!
Достоинства:
Комментарий:
Это полный восторг, купила бабушке, она имеет опыт общения с большой колонкой, эта ничем по ощущения не уступает.. Ещё и подмигивает и время показывает и рассказывает, покупкой довольны очень, настроила за пару минут, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ой вообще здорово!!! Теперь без Алисы никуда:). Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
станция огонь, соединилась с основной, музыка дублируется. Сразу брал крепление к ней, ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очередная Алиса в нашей коллекции. Как всегда оправдывает ожидания.