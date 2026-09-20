Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)
Портативная акустика Digma — это сочетание современного дизайна и высококачественного звука, созданное для истинных ценителей музыки. Эта колонка весом всего 0,8 кг является идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью в 20 Вт она обеспечивает впечатляющее аудио сопровождение ваших любимых треков. Благодаря своей компактности и прочному корпусу, выполненному из металла и пластика, устройство обещает долговечность и надежность в любых условиях. Черный цвет придает колонке современный и элегантный вид. Продвинутый Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Портативная акустика оснащена версией Bluetooth v5.0, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной соединение с вашими устройствами. С акустической системой 2.0 и двумя динамиками колонка Digma предлагает качественный звук с минимальными искажениями, при этом отношение сигнал/шум достигает 96 дБ, что обеспечивает чистоту звука. Если вы ищете мощную и стильную портативную акустику с отличными характеристиками, Digma станет вашим идеальным выбором для любых мероприятий, как дома, так и на открытом воздухе.
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