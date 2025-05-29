Top.Mail.Ru
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный

21 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 1
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 2
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 3
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 4
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 5
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 6
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 7
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 8
Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети, от аккумулятора
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 1
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 2
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 3
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 4
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 5
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 6
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 7
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 8
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660721
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, поддержка microSD, световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
242x92x92 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
950

Описание товара Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный

Портативная акустика Hyundai представляет собой надежное и стильное решение для любителей качественного звука на протяжении всего дня. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг обладает мощностью 25 Вт и обеспечивает четкое и насыщенное стереозвучание 2.0 благодаря двум встроенным динамикам. Благодаря емкому Li-Ion аккумулятору на 1500 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 7 часов без подзарядки. Устройство поддерживает современный Bluetooth v5.1, что обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии, позволяя транслировать любимые треки с вашего смартфона или планшета без проводов. Индекс отношения сигнал/шум в 65 дБ гарантирует чистоту звучания без искажений. Корпус колонки выполнен из прочного черного пластика, что делает ее устойчивой к меньшим повреждениям и придает стильный внешний вид. Хотя дисплей отсутствует, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Сочетание продвинутых характеристик и элегантного дизайна делает портативную колонку Hyundai идеальной для тех, кто ценит качественное звучание в любой обстановке, будь то дома, на прогулке или во время отдыха на природе.

Отзывы о товаре Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрина Наталия

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка за свои деньги, всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика!!! Звук мена крутой, и басы и высокие частоты!!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, в заводской упаковке.играет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
качественная...хорошая..удобная
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро разряжается, не очень громкая.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Мишаня

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ, звук неплохой как на низах так и верхах. Громкости хватает. Из минусов отметил бы заряда хватает на 2-3ч при полной громкости
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
В общем - хороша. И Качество звука чёткое, и Басы чёткие. Единственное, что подкачало - Громкость звука. В комнате послушать - пойдёт. Но для «гостиной» — уже не то.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Киборг

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика за такую стоимость. Громкости достаточно, низких частот хватает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо. Говорит на русском, управление минимальное. По радио не могу сказать - не проверял. Флешку читает достаточно быстро. По громкости.. скажем на 3+. Ожидал получше.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка в своей ценовой категории. 25 Вт и не пахнет, но играет достаточно громко. Звук чистый, даже присутствует подобие басов. Сопрягается с телефоном мгновенно. Недостаток радио - ловит всё подряд без возможности выбора, но ловит хорошо (при воткнутом шнуре зарядки). Дизайн приятный. Для своей цены отличный вариант. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная колонка по соотношению цена - качество. Звук отличный, без хрипов, хорошие низы. Так же покупалась и в подарок, все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
колонка понравилась для меня удобно пользоваться. громкость устраивает. есть радио это+. уж чего не ожидал колонка говорит по русски. коробка чуть помята но не страшно..
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка бомба, вкух хороший и громко, мне как раз на работу на улице, визуально симпотичная, документы на русском и меню на русском говорят.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, хороший звук, радио ловила долго, но нашла и играет отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в срок. Полная комплектация-два провода, инструкция к применению, сама колонка. Работает исправно, звук хороший. Дефектов нет. Единственное что хотелось бы попросить-дополнительную упаковку, потому что колонка пришла в родной коробке, от чего один угол помялся. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
- Колонка работает отлично, при вставленной флешке на 32 Гб, лагает, шипит. При 8 Гб работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, рекомендую тем кто сомневается.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Динар В.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Но с громкостью что то не так, не очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
коврики супер в шивик легли как ролные
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
маловато баса и высоких, пердит на большой громкости. В целом хорошая колонка



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, поддержка microSD, световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
242x92x92 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai представляет собой надежное и стильное решение для любителей качественного звука на протяжении всего дня. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг обладает мощностью 25 Вт и обеспечивает четкое и насыщенное стереозвучание 2.0 благодаря двум встроенным динамикам. Благодаря емкому Li-Ion аккумулятору на 1500 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 7 часов без подзарядки. Устройство поддерживает современный Bluetooth v5.1, что обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии, позволяя транслировать любимые треки с вашего смартфона или планшета без проводов. Индекс отношения сигнал/шум в 65 дБ гарантирует чистоту звучания без искажений. Корпус колонки выполнен из прочного черного пластика, что делает ее устойчивой к меньшим повреждениям и придает стильный внешний вид. Хотя дисплей отсутствует, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Сочетание продвинутых характеристик и элегантного дизайна делает портативную колонку Hyundai идеальной для тех, кто ценит качественное звучание в любой обстановке, будь то дома, на прогулке или во время отдыха на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрина Наталия

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка за свои деньги, всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика!!! Звук мена крутой, и басы и высокие частоты!!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, в заводской упаковке.играет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
качественная...хорошая..удобная
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро разряжается, не очень громкая.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Мишаня

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ, звук неплохой как на низах так и верхах. Громкости хватает. Из минусов отметил бы заряда хватает на 2-3ч при полной громкости
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
В общем - хороша. И Качество звука чёткое, и Басы чёткие. Единственное, что подкачало - Громкость звука. В комнате послушать - пойдёт. Но для «гостиной» — уже не то.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Киборг

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика за такую стоимость. Громкости достаточно, низких частот хватает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо. Говорит на русском, управление минимальное. По радио не могу сказать - не проверял. Флешку читает достаточно быстро. По громкости.. скажем на 3+. Ожидал получше.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка в своей ценовой категории. 25 Вт и не пахнет, но играет достаточно громко. Звук чистый, даже присутствует подобие басов. Сопрягается с телефоном мгновенно. Недостаток радио - ловит всё подряд без возможности выбора, но ловит хорошо (при воткнутом шнуре зарядки). Дизайн приятный. Для своей цены отличный вариант. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная колонка по соотношению цена - качество. Звук отличный, без хрипов, хорошие низы. Так же покупалась и в подарок, все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
колонка понравилась для меня удобно пользоваться. громкость устраивает. есть радио это+. уж чего не ожидал колонка говорит по русски. коробка чуть помята но не страшно..
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка бомба, вкух хороший и громко, мне как раз на работу на улице, визуально симпотичная, документы на русском и меню на русском говорят.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, хороший звук, радио ловила долго, но нашла и играет отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в срок. Полная комплектация-два провода, инструкция к применению, сама колонка. Работает исправно, звук хороший. Дефектов нет. Единственное что хотелось бы попросить-дополнительную упаковку, потому что колонка пришла в родной коробке, от чего один угол помялся. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
- Колонка работает отлично, при вставленной флешке на 32 Гб, лагает, шипит. При 8 Гб работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, рекомендую тем кто сомневается.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Динар В.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Но с громкостью что то не так, не очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
коврики супер в шивик легли как ролные
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
маловато баса и высоких, пердит на большой громкости. В целом хорошая колонка


Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...