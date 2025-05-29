Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный
Портативная акустика Hyundai представляет собой надежное и стильное решение для любителей качественного звука на протяжении всего дня. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг обладает мощностью 25 Вт и обеспечивает четкое и насыщенное стереозвучание 2.0 благодаря двум встроенным динамикам. Благодаря емкому Li-Ion аккумулятору на 1500 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 7 часов без подзарядки. Устройство поддерживает современный Bluetooth v5.1, что обеспечивает стабильное соединение на значительном расстоянии, позволяя транслировать любимые треки с вашего смартфона или планшета без проводов. Индекс отношения сигнал/шум в 65 дБ гарантирует чистоту звучания без искажений. Корпус колонки выполнен из прочного черного пластика, что делает ее устойчивой к меньшим повреждениям и придает стильный внешний вид. Хотя дисплей отсутствует, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Сочетание продвинутых характеристик и элегантного дизайна делает портативную колонку Hyundai идеальной для тех, кто ценит качественное звучание в любой обстановке, будь то дома, на прогулке или во время отдыха на природе.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка за свои деньги, всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика!!! Звук мена крутой, и басы и высокие частоты!!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, в заводской упаковке.играет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
качественная...хорошая..удобная
Достоинства:
Комментарий:
Быстро разряжается, не очень громкая.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ, звук неплохой как на низах так и верхах. Громкости хватает. Из минусов отметил бы заряда хватает на 2-3ч при полной громкости
Достоинства:
Комментарий:
В общем - хороша. И Качество звука чёткое, и Басы чёткие. Единственное, что подкачало - Громкость звука. В комнате послушать - пойдёт. Но для «гостиной» — уже не то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика за такую стоимость. Громкости достаточно, низких частот хватает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо. Говорит на русском, управление минимальное. По радио не могу сказать - не проверял. Флешку читает достаточно быстро. По громкости.. скажем на 3+. Ожидал получше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка в своей ценовой категории. 25 Вт и не пахнет, но играет достаточно громко. Звук чистый, даже присутствует подобие басов. Сопрягается с телефоном мгновенно. Недостаток радио - ловит всё подряд без возможности выбора, но ловит хорошо (при воткнутом шнуре зарядки). Дизайн приятный. Для своей цены отличный вариант. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Достойная колонка по соотношению цена - качество. Звук отличный, без хрипов, хорошие низы. Так же покупалась и в подарок, все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась для меня удобно пользоваться. громкость устраивает. есть радио это+. уж чего не ожидал колонка говорит по русски. коробка чуть помята но не страшно..
Достоинства:
Комментарий:
Колонка бомба, вкух хороший и громко, мне как раз на работу на улице, визуально симпотичная, документы на русском и меню на русском говорят.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, хороший звук, радио ловила долго, но нашла и играет отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в срок. Полная комплектация-два провода, инструкция к применению, сама колонка. Работает исправно, звук хороший. Дефектов нет. Единственное что хотелось бы попросить-дополнительную упаковку, потому что колонка пришла в родной коробке, от чего один угол помялся. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
- Колонка работает отлично, при вставленной флешке на 32 Гб, лагает, шипит. При 8 Гб работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, рекомендую тем кто сомневается.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Но с громкостью что то не так, не очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
коврики супер в шивик легли как ролные
Достоинства:
Комментарий:
маловато баса и высоких, пердит на большой громкости. В целом хорошая колонка
Отзывы о товаре Портативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка за свои деньги, всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика!!! Звук мена крутой, и басы и высокие частоты!!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, в заводской упаковке.играет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
качественная...хорошая..удобная
Достоинства:
Комментарий:
Быстро разряжается, не очень громкая.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ, звук неплохой как на низах так и верхах. Громкости хватает. Из минусов отметил бы заряда хватает на 2-3ч при полной громкости
Достоинства:
Комментарий:
В общем - хороша. И Качество звука чёткое, и Басы чёткие. Единственное, что подкачало - Громкость звука. В комнате послушать - пойдёт. Но для «гостиной» — уже не то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная акустика за такую стоимость. Громкости достаточно, низких частот хватает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо. Говорит на русском, управление минимальное. По радио не могу сказать - не проверял. Флешку читает достаточно быстро. По громкости.. скажем на 3+. Ожидал получше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка в своей ценовой категории. 25 Вт и не пахнет, но играет достаточно громко. Звук чистый, даже присутствует подобие басов. Сопрягается с телефоном мгновенно. Недостаток радио - ловит всё подряд без возможности выбора, но ловит хорошо (при воткнутом шнуре зарядки). Дизайн приятный. Для своей цены отличный вариант. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Достойная колонка по соотношению цена - качество. Звук отличный, без хрипов, хорошие низы. Так же покупалась и в подарок, все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась для меня удобно пользоваться. громкость устраивает. есть радио это+. уж чего не ожидал колонка говорит по русски. коробка чуть помята но не страшно..
Достоинства:
Комментарий:
Колонка бомба, вкух хороший и громко, мне как раз на работу на улице, визуально симпотичная, документы на русском и меню на русском говорят.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, хороший звук, радио ловила долго, но нашла и играет отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в срок. Полная комплектация-два провода, инструкция к применению, сама колонка. Работает исправно, звук хороший. Дефектов нет. Единственное что хотелось бы попросить-дополнительную упаковку, потому что колонка пришла в родной коробке, от чего один угол помялся. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
- Колонка работает отлично, при вставленной флешке на 32 Гб, лагает, шипит. При 8 Гб работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, рекомендую тем кто сомневается.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Но с громкостью что то не так, не очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
коврики супер в шивик легли как ролные
Достоинства:
Комментарий:
маловато баса и высоких, пердит на большой громкости. В целом хорошая колонка