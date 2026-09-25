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Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851

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Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 3
Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742899
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, LED?подсветка, компактный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
58
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
202 x 97 x 95 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851

Портативная акустика Defender Enjoy S850 в цветовом решении Grey/Black — это мощное и защищённое устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук вне зависимости от обстоятельств. Модель построена по двухполосной схеме 1.1, что обеспечивает насыщенное звучание с чётким разделением частот. Суммарная мощность в 25 Вт позволяет наполнить энергией как небольшую комнату, так и открытое пространство, а широкий диапазон от 60 до 20000 Гц гарантирует глубокие низкие частоты и чистые высокие ноты. Встроенный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) отвечает за тонкую настройку звуковой сцены, делая звучание объёмным и детализированным даже на высокой громкости. Колонка готова к любым испытаниям: степень защиты IP67 означает полную пыленепроницаемость и защиту от кратковременного погружения в воду. Корпус из прочного пластика надёжно укрывает внутренние компоненты, а продуманная конструкция позволяет брать устройство на пляж, в поход или на дачу, не беспокоясь о капризах погоды. Управление реализовано удобно: все основные функции доступны через кнопки на корпусе, а также через смартфон благодаря беспроводному соединению по Bluetooth версии 5.3. Современный протокол обеспечивает стабильную связь на расстоянии и низкое энергопотребление. Кроме того, колонка поддерживает технологию True Wireless Stereo: при наличии двух одинаковых моделей их можно объединить в пару для создания настоящего стереофонического поля. Автономность — одна из сильных сторон модели. Внутри установлены два элемента питания типа 18650 общей ёмкостью 1800 мА·ч. При уровне громкости 50 процентов устройство способно работать до 15 часов, а при повышении до 75 процентов время сокращается до 9 часов. Этого более чем достаточно для длительной вечеринки или полного дня активного отдыха. Заряжается колонка через современный разъём USB Type-C, и полное восстановление энергии занимает не более двух часов. Питание возможно как от USB-порта, так и от сменных батарей, что добавляет гибкости в использовании. Функциональные возможности расширены за счёт слота для карт памяти и линейного входа на разъёме mini jack. Вы можете воспроизводить музыку напрямую с флеш-карты или подключать любой источник с аналоговым выходом. Встроенный микрофон превращает колонку в устройство громкой связи: отвечать на звонки можно, не отвлекаясь от дел. Дополнительную атмосферу создаёт подсветка, которая добавляет визуального эффекта во время прослушивания в тёмное время суток. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальный уровень посторонних шумов, сохраняя чистоту звучания.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, LED?подсветка, компактный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
58
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
202 x 97 x 95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender Enjoy S850 в цветовом решении Grey/Black — это мощное и защищённое устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук вне зависимости от обстоятельств. Модель построена по двухполосной схеме 1.1, что обеспечивает насыщенное звучание с чётким разделением частот. Суммарная мощность в 25 Вт позволяет наполнить энергией как небольшую комнату, так и открытое пространство, а широкий диапазон от 60 до 20000 Гц гарантирует глубокие низкие частоты и чистые высокие ноты. Встроенный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) отвечает за тонкую настройку звуковой сцены, делая звучание объёмным и детализированным даже на высокой громкости. Колонка готова к любым испытаниям: степень защиты IP67 означает полную пыленепроницаемость и защиту от кратковременного погружения в воду. Корпус из прочного пластика надёжно укрывает внутренние компоненты, а продуманная конструкция позволяет брать устройство на пляж, в поход или на дачу, не беспокоясь о капризах погоды. Управление реализовано удобно: все основные функции доступны через кнопки на корпусе, а также через смартфон благодаря беспроводному соединению по Bluetooth версии 5.3. Современный протокол обеспечивает стабильную связь на расстоянии и низкое энергопотребление. Кроме того, колонка поддерживает технологию True Wireless Stereo: при наличии двух одинаковых моделей их можно объединить в пару для создания настоящего стереофонического поля. Автономность — одна из сильных сторон модели. Внутри установлены два элемента питания типа 18650 общей ёмкостью 1800 мА·ч. При уровне громкости 50 процентов устройство способно работать до 15 часов, а при повышении до 75 процентов время сокращается до 9 часов. Этого более чем достаточно для длительной вечеринки или полного дня активного отдыха. Заряжается колонка через современный разъём USB Type-C, и полное восстановление энергии занимает не более двух часов. Питание возможно как от USB-порта, так и от сменных батарей, что добавляет гибкости в использовании. Функциональные возможности расширены за счёт слота для карт памяти и линейного входа на разъёме mini jack. Вы можете воспроизводить музыку напрямую с флеш-карты или подключать любой источник с аналоговым выходом. Встроенный микрофон превращает колонку в устройство громкой связи: отвечать на звонки можно, не отвлекаясь от дел. Дополнительную атмосферу создаёт подсветка, которая добавляет визуального эффекта во время прослушивания в тёмное время суток. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальный уровень посторонних шумов, сохраняя чистоту звучания.
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