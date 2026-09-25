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Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245

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Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 1
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 2
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 3
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 4
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 5
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 6
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 7
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 8
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 9
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 10
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 11
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 12
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 13
Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 6
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 7
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 8
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 9
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 10
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 11
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 12
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 13
  • Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742887
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, компактный корпус, удобная переноска
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38.1
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
265x333x255 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245

Портативная акустика Defender Boomer 45 Black — это ваш персональный звуковой центр, созданный для тех, кто ценит мощь, многофункциональность и подлинную свободу от розетки. Компактный, но невероятно мощный, этот динамик станет идеальным спутником на любом мероприятии: будь вечеринка на природе, пикник с друзьями или просто уютный домашний вечер. Сердце устройства — это мощный звуковой тракт суммарной мощностью 45 Вт, обеспечивающий чистый и насыщенный звук во всем диапазоне частот от 90 до 20000 Гц. Благодаря двухполосной системе и встроенному эквалайзеру вы получаете глубокий бас, проработанные средние частоты и кристально чистые высокие. Вы можете гибко регулировать тембр, подстраивая звучание под любой музыкальный жанр или свой вкус. Высокое отношение сигнал/шум 75 дБ гарантирует, что даже на максимальной громкости вы не услышите посторонних помех и шипения, а лишь чистую музыку. Уникальность этой модели — в её потрясающей автономности. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч, построенный на современных элементах питания типа 18650, позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов при умеренной громкости и до 10 часов на более высоком уровне. А современный разъём для зарядки USB Type-C делает процесс пополнения энергии удобным и быстрым, хотя полная зарядка занимает до шести часов. Defender Boomer 45 Black предлагает небывалое разнообразие способов подключения. Вы можете легко и стабильно соединить его со смартфоном или планшетом по Bluetooth версии 5.1. Для любителей классики предусмотрен линейный вход, а поддержка карт памяти позволяет обойтись без источников звука вообще. Но это ещё не всё. Встроенный радиотюнер подарит вам доступ к любимым радиостанциям, а функция караоке и вход для микрофона превратят любой вечер в незабываемый праздник. Благодаря технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две такие колонки в стереопару для ещё более объёмного и мощного звучания.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, компактный корпус, удобная переноска
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38.1
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
265x333x255 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender Boomer 45 Black — это ваш персональный звуковой центр, созданный для тех, кто ценит мощь, многофункциональность и подлинную свободу от розетки. Компактный, но невероятно мощный, этот динамик станет идеальным спутником на любом мероприятии: будь вечеринка на природе, пикник с друзьями или просто уютный домашний вечер. Сердце устройства — это мощный звуковой тракт суммарной мощностью 45 Вт, обеспечивающий чистый и насыщенный звук во всем диапазоне частот от 90 до 20000 Гц. Благодаря двухполосной системе и встроенному эквалайзеру вы получаете глубокий бас, проработанные средние частоты и кристально чистые высокие. Вы можете гибко регулировать тембр, подстраивая звучание под любой музыкальный жанр или свой вкус. Высокое отношение сигнал/шум 75 дБ гарантирует, что даже на максимальной громкости вы не услышите посторонних помех и шипения, а лишь чистую музыку. Уникальность этой модели — в её потрясающей автономности. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч, построенный на современных элементах питания типа 18650, позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов при умеренной громкости и до 10 часов на более высоком уровне. А современный разъём для зарядки USB Type-C делает процесс пополнения энергии удобным и быстрым, хотя полная зарядка занимает до шести часов. Defender Boomer 45 Black предлагает небывалое разнообразие способов подключения. Вы можете легко и стабильно соединить его со смартфоном или планшетом по Bluetooth версии 5.1. Для любителей классики предусмотрен линейный вход, а поддержка карт памяти позволяет обойтись без источников звука вообще. Но это ещё не всё. Встроенный радиотюнер подарит вам доступ к любимым радиостанциям, а функция караоке и вход для микрофона превратят любой вечер в незабываемый праздник. Благодаря технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две такие колонки в стереопару для ещё более объёмного и мощного звучания.
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Отзывы


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