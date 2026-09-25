Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
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Характеристики
Цвет
синий
Звук
1.0
Мощность, Вт
5
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
В наличии
Код товара: 741518
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Загружаем...
3 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
синий
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Диаметр НЧ-динамика, мм
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
0
Габаритные размеры
95 x 95 x 57 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
Портативная акустика Sber в синем пластиковом корпусе — компактная колонка весом всего 0,193 кг, которую удобно переносить и размещать там, где нужен звук без лишнего объёма. Мощность 5 Вт и конфигурация 1.0 обеспечивают формат для повседневного прослушивания, а отношение сигнал/шум 96 дБ помогает сохранить звучание чистым и выразительным. Колонка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 и Wi?Fi, поэтому подключение к источникам звука становится удобнее. Встроенный дисплей делает управление нагляднее, а питание от сети подходит для стационарного использования дома или в другом удобном месте. Диаметр ВЧ-динамика — 1 мм, мощность сабвуфера — 5 Вт.
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
синий
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Диаметр НЧ-динамика, мм
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
0
Габаритные размеры
95 x 95 x 57 мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Sber в синем пластиковом корпусе — компактная колонка весом всего 0,193 кг, которую удобно переносить и размещать там, где нужен звук без лишнего объёма. Мощность 5 Вт и конфигурация 1.0 обеспечивают формат для повседневного прослушивания, а отношение сигнал/шум 96 дБ помогает сохранить звучание чистым и выразительным. Колонка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 и Wi?Fi, поэтому подключение к источникам звука становится удобнее. Встроенный дисплей делает управление нагляднее, а питание от сети подходит для стационарного использования дома или в другом удобном месте. Диаметр ВЧ-динамика — 1 мм, мощность сабвуфера — 5 Вт.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий - по цене 3420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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