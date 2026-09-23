Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
Умная колонка с ИИ-помощником Салют на технологиях GigaChat. Внутри — объёмный 40-ваттный звук 360°. Для полного погружения есть функции мультирум и стереопара. Выберите цвет, который идеально подойдёт к интерьеру вашего дома. С ИИ-помощником Салют нового поколения можно говорить, как с человеком — теперь он запоминает контекст беседы, знает ответы на вопросы обо всём на свете и умеет решать творческие задачи. Попросите его придумать рецепт плова без мяса, объяснить разницу между невесткой и золовкой или рассказать сказку про розового пони. Акустика 360°, мощность 40 Вт, функции «Мультирум» и «Стереопара» — есть всё, чтобы по достоинству оценить богатую библиотеку HiFi-стриминга Звук. В аудиостриминге Звук есть музыка, аудиосказки, радио, подкасты и волны — бесконечный поток треков, подобранных по вашим предпочтениям. Функция «Детектор шума» помогает присматривать за домом, когда вы далеко. Вы получите уведомление, если раздастся звук воды, собачий лай или другой шум. В разделе «Детектор шума» подключите подписку на охрану от «Цезарь Сателлит». Если придёт уведомление о посторонних звуках, вы сможете вызвать группу быстрого реагирования прямо из приложения.
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