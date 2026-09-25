Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
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Характеристики
Цвет
серый
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
В наличии
Код товара: 735570
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Загружаем...
5 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310
Описание товара Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
Портативная акустика Sber весит всего 253 грамма — компактная и лёгкая, удобно брать с собой куда угодно. Встроенный динамик мощностью 8 Вт обеспечивает насыщенный моно звук — идеальное решение для отдыха на природе или вечеринок с друзьями. Благодаря современному Bluetooth 5.0 вы легко подключите колонку к своему устройству без лишних проводов, а USB-питание открывает новые возможности для использования дома, в офисе или в путешествии. Серый пластиковый корпус лаконично впишется в любой интерьер, а наличие дисплея делает управление ещё удобнее.
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Бренд
Цвет
серый
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Sber весит всего 253 грамма — компактная и лёгкая, удобно брать с собой куда угодно. Встроенный динамик мощностью 8 Вт обеспечивает насыщенный моно звук — идеальное решение для отдыха на природе или вечеринок с друзьями. Благодаря современному Bluetooth 5.0 вы легко подключите колонку к своему устройству без лишних проводов, а USB-питание открывает новые возможности для использования дома, в офисе или в путешествии. Серый пластиковый корпус лаконично впишется в любой интерьер, а наличие дисплея делает управление ещё удобнее.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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