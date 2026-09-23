Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
Умная колонка SberBoom обеспечивает удобное взаимодействие. Виртуальный помощник «Салют» объединяет три неповторимых характера: интеллигентный Сбер, жизнерадостная Джой и педантичная Афина. Чтобы выбрать характер, необходимо произнести «Салют, позови Джой», Сбер, Афину». Общайтесь с помощником и задавайте вопросы. Ассистент помогает находить нужную информацию, ставить будильник, получать информацию о погоде, запускать приложения и музыку. Акустическая система из двух динамиков мощностью 40 Вт воспроизводит реалистичный звук. Для передачи чистого голоса без искажений интегрированы 4 микрофона. Беспроводная синхронизация с устройствами выполняется с помощью беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Корпус колонки SberBoom выполнен из пластика и ткани. На верхней панели расположены сенсорные кнопки управления.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий