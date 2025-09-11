Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая
Портативная акустика Яндекс — это компактное и стильное решение для тех, кто любит качественный звук и современный дизайн. Весом всего 0,326 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником в путешествиях и на прогулках. Устройство обеспечивает мощность в 12 Вт и отличается моно-звуком, который подходит для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг в любом месте. Колонка относится к категории портативных и питается от сети, что удобно для домашнего использования или в офисе. Модель выполнена в фиолетовом цвете и имеет пластиковый корпус, что придаёт ей современный и яркий внешний вид. Оснащена одним динамиком и поддерживает однополосную акустическую систему, что делает её простой в управлении и настройке. На корпусе предусмотрен дисплей, который облегчает управление проигрыванием треков и контролем других функций. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, обеспечивая надёжное подключение к вашему устройству. Кроме того, портативная акустика обладает USB-портом, что позволяет зарядить устройство или воспроизводить музыку с флешки. Этот продукт от бренда Яндекс сочетает в себе современные технологии и удобство использования, делая его отличным выбором для всех ценителей качественного звука и оригинального дизайна.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Всё работает. Спасибо продавцу. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро и целое. Алиса работает хорошо. Хотела именно в таком цвете.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только отвечает не правильно на вопросы. от чего зависит не знаю
Достоинства:
Комментарий:
подарок удался ) пришла быстро и в целой не мятой коробочке большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю приколы с ценами. Купил за 9к, а на след день уже 8к. Нужно было отказаться от заказа и оформить новую по новой цене.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный. Ребенок доволен. Спасибо продавцу. PS. Доставка курьером отвратительная... Не позвонил заранее. Дорогой подарок бросил у двери.
Достоинства:
Комментарий:
Абалденная колонка, очень рада что заказала После взяла черную на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя. Уже подключилась, песенки поёт и тосты рассказывает. В общем, полезная вещь в хозяйстве.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка звук лучше чем в старых версиях это уже 3)
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука, хотя мобильное приложение для колонки не назвала бы супер удобным. Сама Алиса хорошо слышит, громкая (для однокомнатной квартиры звука хватает), шустрая, выглядит эстетично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобное приложение для настройки. В квартире звучит классно
Достоинства:
Комментарий:
Алиса, как всегда на высоте. Подарили для новорожденного внука. Включаем белый шум, классику и малыш засыпает, ещё есть классная тема, радионяни. В другой комнате большая Алиса, через неё и команду даём включить радионяню и слушаем малыша, можно слушать с телефона. А скоро малыш будет сказки слушать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка для начинающих, всё исправно работает
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, громкость хорошая, со своими функциями хорошо справляется, выглядит эстетично!! ни разу не пожалела, что купила именно её
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Быстро настраивается, звук чистый, громкий. Цвет отдельная любовь. Спасибо продавцу, товар к рекомендации!
Достоинства:
Комментарий:
Колонку мне подарил муж.Я долго выбирала и остановилась на этой.Своему выбору я очень рада.Колонка пришла вовремя, хорошо упакована.Настроила сама очень быстро по подсказкам.Звук хороший, колонка стильная.Я счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, ребенку и всей семье понравилось. Запускаем робот пылесос сяоми командой через нее, слушаем музыку, узнаем погоду...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла станция вовремя, упаковано хорошо, прошло 5 месяцев с начала использования вопросов к работе устройства нет. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
заказали ребенку 7 лет. Очень рад. Общается с Алисой
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Все прекрасно работает, давно хотела и наконец-то взяла себе подружку)
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Всё работает. Спасибо продавцу. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро и целое. Алиса работает хорошо. Хотела именно в таком цвете.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только отвечает не правильно на вопросы. от чего зависит не знаю
Достоинства:
Комментарий:
подарок удался ) пришла быстро и в целой не мятой коробочке большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю приколы с ценами. Купил за 9к, а на след день уже 8к. Нужно было отказаться от заказа и оформить новую по новой цене.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный. Ребенок доволен. Спасибо продавцу. PS. Доставка курьером отвратительная... Не позвонил заранее. Дорогой подарок бросил у двери.
Достоинства:
Комментарий:
Абалденная колонка, очень рада что заказала После взяла черную на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя. Уже подключилась, песенки поёт и тосты рассказывает. В общем, полезная вещь в хозяйстве.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка звук лучше чем в старых версиях это уже 3)
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука, хотя мобильное приложение для колонки не назвала бы супер удобным. Сама Алиса хорошо слышит, громкая (для однокомнатной квартиры звука хватает), шустрая, выглядит эстетично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобное приложение для настройки. В квартире звучит классно
Достоинства:
Комментарий:
Алиса, как всегда на высоте. Подарили для новорожденного внука. Включаем белый шум, классику и малыш засыпает, ещё есть классная тема, радионяни. В другой комнате большая Алиса, через неё и команду даём включить радионяню и слушаем малыша, можно слушать с телефона. А скоро малыш будет сказки слушать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка для начинающих, всё исправно работает
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, громкость хорошая, со своими функциями хорошо справляется, выглядит эстетично!! ни разу не пожалела, что купила именно её
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Быстро настраивается, звук чистый, громкий. Цвет отдельная любовь. Спасибо продавцу, товар к рекомендации!
Достоинства:
Комментарий:
Колонку мне подарил муж.Я долго выбирала и остановилась на этой.Своему выбору я очень рада.Колонка пришла вовремя, хорошо упакована.Настроила сама очень быстро по подсказкам.Звук хороший, колонка стильная.Я счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, ребенку и всей семье понравилось. Запускаем робот пылесос сяоми командой через нее, слушаем музыку, узнаем погоду...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла станция вовремя, упаковано хорошо, прошло 5 месяцев с начала использования вопросов к работе устройства нет. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
заказали ребенку 7 лет. Очень рад. Общается с Алисой
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Все прекрасно работает, давно хотела и наконец-то взяла себе подружку)