Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый
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Характеристики
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741519
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х9
Вес, г.
310
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый
Портативная акустика Sber в ярком жёлтом корпусе — компактное устройство для воспроизведения моно-звука мощностью 5 Вт. Вес всего 0,193 кг позволяет без труда перемещать колонку, а один динамик обеспечивает простую и удобную конструкцию. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.0, поэтому легко подключается к совместимым устройствам по беспроводной связи. Для разных сценариев прослушивания предусмотрены разъём для наушников и слот для карт памяти. Встроенный дисплей делает управление более наглядным. Корпус выполнен из металла и пластика, питание осуществляется от сети.
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Sber в ярком жёлтом корпусе — компактное устройство для воспроизведения моно-звука мощностью 5 Вт. Вес всего 0,193 кг позволяет без труда перемещать колонку, а один динамик обеспечивает простую и удобную конструкцию. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.0, поэтому легко подключается к совместимым устройствам по беспроводной связи. Для разных сценариев прослушивания предусмотрены разъём для наушников и слот для карт памяти. Встроенный дисплей делает управление более наглядным. Корпус выполнен из металла и пластика, питание осуществляется от сети.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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