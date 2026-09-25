Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
В наличии
Код товара: 735565
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
Бренд
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный