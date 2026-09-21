Top.Mail.Ru
Портативная акустика JBL GO 4 синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика JBL GO 4 синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 1
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 2
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 3
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 4
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 5
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 6
Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
320

Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 синий

Портативная колонка JBL GO 4 синего цвета имеет мощность 4.2 Вт для прослушивания музыки в пространстве до 15 квадратных метров. Bluetooth 5.3 обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 10 метров. Срок автономной работы до 7 часов позволяет наслаждаться музыкой без необходимости подзарядки. Защита IP67 позволяет выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на протяжении 30 минут. Устройством можно управлять со смартфона не подходя к нему. Для создания более объемного звука есть функция объединения JBL GO 4 в стереопару. Аккумулятор заряжается за 3 часа и имеет емкость 850 мАч.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 4 синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL GO 4 синего цвета имеет мощность 4.2 Вт для прослушивания музыки в пространстве до 15 квадратных метров. Bluetooth 5.3 обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 10 метров. Срок автономной работы до 7 часов позволяет наслаждаться музыкой без необходимости подзарядки. Защита IP67 позволяет выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на протяжении 30 минут. Устройством можно управлять со смартфона не подходя к нему. Для создания более объемного звука есть функция объединения JBL GO 4 в стереопару. Аккумулятор заряжается за 3 часа и имеет емкость 850 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL GO 4 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...