Портативная акустика JBL GO 4 синий
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Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
320
Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 синий
Портативная колонка JBL GO 4 синего цвета имеет мощность 4.2 Вт для прослушивания музыки в пространстве до 15 квадратных метров. Bluetooth 5.3 обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 10 метров. Срок автономной работы до 7 часов позволяет наслаждаться музыкой без необходимости подзарядки. Защита IP67 позволяет выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на протяжении 30 минут. Устройством можно управлять со смартфона не подходя к нему. Для создания более объемного звука есть функция объединения JBL GO 4 в стереопару. Аккумулятор заряжается за 3 часа и имеет емкость 850 мАч.
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Портативная колонка JBL GO 4 синего цвета имеет мощность 4.2 Вт для прослушивания музыки в пространстве до 15 квадратных метров. Bluetooth 5.3 обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 10 метров. Срок автономной работы до 7 часов позволяет наслаждаться музыкой без необходимости подзарядки. Защита IP67 позволяет выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на протяжении 30 минут. Устройством можно управлять со смартфона не подходя к нему. Для создания более объемного звука есть функция объединения JBL GO 4 в стереопару. Аккумулятор заряжается за 3 часа и имеет емкость 850 мАч.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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