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Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930

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Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 1
Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 2
Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 3
Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 4
Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 1
  • Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 2
  • Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 3
  • Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 4
  • Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742892
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Отношение сигнал/шум, дБ
82
Цвет
серый
Особенности
LED?подсветка, усиленный бас, переносная ручка
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
240 ? 160 ? 140 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930

Представьте себе мощный источник музыки, который готов отправиться с вами куда угодно, сохраняя бескомпромиссное качество звучания. Портативная акустика SmartBuy FLYER Grey создана именно для этого. Её стильный и сдержанный серый корпус скрывает внушительную аудиосистему, способную наполнить живым звуком любое пространство — от уютной комнаты до шумной вечеринки на свежем воздухе. Эта модель обладает впечатляющей мощностью. Суммарная мощность в 60 Вт обеспечивает чистый, насыщенный и громкий стереозвук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете по-настоящему оценить каждый инструмент и каждый нюанс ваших любимых композиций. А благодаря передовой технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две колонки SmartBuy FLYER в единую стереосистему, чтобы добиться еще более широкого и объемного звукового поля, которое полностью погрузит вас в музыкальную атмосферу. Управлять вашей музыкальной станцией невероятно просто. Вы можете использовать как удобные кнопки на корпусе устройства, так и специальное приложение на вашем смартфоне, что предоставляет полный контроль над воспроизведением прямо с ладони. Универсальность подключения не знает границ: стабильное беспроводное соединение через Bluetooth позволяет транслировать музыку с любого устройства, а наличие линейного входа и USB-порта открывает дополнительные возможности для воспроизведения. Обладая степенью защиты от влаги IPX5, эта акустика не боится ни брызг, ни дождя, ни пыли, что делает её идеальной спутницей для пикников, походов или отдыха у бассейна. Яркая и динамичная подсветка создаёт неповторимое настроение для любых мероприятий, превращая простой прослушивание музыки в настоящее шоу. Встроенный ремень для переноски делает колонку максимально мобильной — её можно легко взять с собой и комфортно нести в руке или даже повесить на ветку дерева для оптимального распределения звука.

Отзывы о товаре Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Отношение сигнал/шум, дБ
82
Цвет
серый
Особенности
LED?подсветка, усиленный бас, переносная ручка
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
240 ? 160 ? 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе мощный источник музыки, который готов отправиться с вами куда угодно, сохраняя бескомпромиссное качество звучания. Портативная акустика SmartBuy FLYER Grey создана именно для этого. Её стильный и сдержанный серый корпус скрывает внушительную аудиосистему, способную наполнить живым звуком любое пространство — от уютной комнаты до шумной вечеринки на свежем воздухе. Эта модель обладает впечатляющей мощностью. Суммарная мощность в 60 Вт обеспечивает чистый, насыщенный и громкий стереозвук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете по-настоящему оценить каждый инструмент и каждый нюанс ваших любимых композиций. А благодаря передовой технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две колонки SmartBuy FLYER в единую стереосистему, чтобы добиться еще более широкого и объемного звукового поля, которое полностью погрузит вас в музыкальную атмосферу. Управлять вашей музыкальной станцией невероятно просто. Вы можете использовать как удобные кнопки на корпусе устройства, так и специальное приложение на вашем смартфоне, что предоставляет полный контроль над воспроизведением прямо с ладони. Универсальность подключения не знает границ: стабильное беспроводное соединение через Bluetooth позволяет транслировать музыку с любого устройства, а наличие линейного входа и USB-порта открывает дополнительные возможности для воспроизведения. Обладая степенью защиты от влаги IPX5, эта акустика не боится ни брызг, ни дождя, ни пыли, что делает её идеальной спутницей для пикников, походов или отдыха у бассейна. Яркая и динамичная подсветка создаёт неповторимое настроение для любых мероприятий, превращая простой прослушивание музыки в настоящее шоу. Встроенный ремень для переноски делает колонку максимально мобильной — её можно легко взять с собой и комфортно нести в руке или даже повесить на ветку дерева для оптимального распределения звука.
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