Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey
Портативная акустика Defender — это универсальное и удобное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. С весом всего 0,67 кг данная колонка идеально подойдёт для путешествий, пикников или просто использования дома. Акустическая система обладает мощностью 20 Вт и обеспечивает чистый и насыщенный звук в конфигурации 2.0, благодаря двум встроенным динамикам. Она предназначена для всех, кто хочет наслаждаться музыкой без лишних проводов, так как питание возможно как от встроенного аккумулятора, так и через USB. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки на одном заряде. Использование литий-ионного аккумулятора гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Колонка имеет стильный серый цвет и изготовлена из высококачественного пластика, что придаёт ей современный и эстетически приятный вид. Несмотря на отсутствие дисплея, предусмотрено наличие USB-порта для удобного подключения различных устройств. Портативная колонка Defender — это отличный выбор для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между качеством звука и мобильностью.
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