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Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный

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Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 3
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 4
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 5
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 6
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 7
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 8
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 9
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 10
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 11
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 12
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 13
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 14
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 15
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 16
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 17
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 18
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 19
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 20
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 3
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 4
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 5
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 6
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 7
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 8
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 9
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 10
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 11
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 12
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 13
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 14
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 15
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 16
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 17
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 18
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 19
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 20
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный
2 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
50
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник, одновременное подключения двух колонок, подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
255x110x87 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
958

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный

Портативная акустика Hyundai — это стильное и надежное решение для любителей качественного звука в любом месте. Компактная колонка оснащена версией Bluetooth 5.1, что обеспечивает стабильное подключение на расстоянии. С весом всего 0,74 кг, ее легко брать с собой в поездки и на прогулки. Устройство поддерживает до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки благодаря емкому аккумулятору 1500 мА·ч типа Li-Ion, что позволяет наслаждаться любимыми треками на протяжении долгого времени без необходимости подзарядки. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет корпус из прочного пластика, который защищает внутренние компоненты от повреждений. Колонка оснащена двумя динамиками, что обеспечивает звук в формате 2.0 с мощностью 16 Вт, способный заполнить помещением насыщенным звуком. Отношение сигнал/шум составляет 50 дБ, что гарантирует четкость и отсутствие искажений в воспроизводимой музыке. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством остается удобным и интуитивно понятным. Бренд Hyundai известен своим вниманием к деталям и качеству, что делает эту акустику отличным выбором для тех, кто ценит сочетание хорошего звука, стиля и мобильности.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
50
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник, одновременное подключения двух колонок, подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
255x110x87 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai — это стильное и надежное решение для любителей качественного звука в любом месте. Компактная колонка оснащена версией Bluetooth 5.1, что обеспечивает стабильное подключение на расстоянии. С весом всего 0,74 кг, ее легко брать с собой в поездки и на прогулки. Устройство поддерживает до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки благодаря емкому аккумулятору 1500 мА·ч типа Li-Ion, что позволяет наслаждаться любимыми треками на протяжении долгого времени без необходимости подзарядки. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет корпус из прочного пластика, который защищает внутренние компоненты от повреждений. Колонка оснащена двумя динамиками, что обеспечивает звук в формате 2.0 с мощностью 16 Вт, способный заполнить помещением насыщенным звуком. Отношение сигнал/шум составляет 50 дБ, что гарантирует четкость и отсутствие искажений в воспроизводимой музыке. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством остается удобным и интуитивно понятным. Бренд Hyundai известен своим вниманием к деталям и качеству, что делает эту акустику отличным выбором для тех, кто ценит сочетание хорошего звука, стиля и мобильности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный – стоимость товара 2060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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