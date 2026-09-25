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Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425

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Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 1
Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 2
Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 3
Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 4
Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 5
Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742891
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, компактный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2400
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
232 x 400 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425

Эта портативная акустика Defender Boomer 25 Black — настоящий звуковой центр, готовый превратить любое ваше мероприятие в яркий праздник. Мощность 25 Вт, выдаваемая моноканалом, гарантирует уверенное звучание, способное перекрыть шум компании или оживленной улицы. С умным управлением через приложение на смартфоне и кнопками на корпусе вы сможете легко управлять всей системой. Кнопочное управление простое и интуитивно понятное, а регулировка тембра встроенным эквалайзером позволяет сделать звучание именно таким, как вам нравится: акцентировать басы, подчеркнуть вокалы или придать прозрачность инструментам. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 18000 Герц с отношением сигнала к шуму в 80 децибел обеспечивает чистоту и детализацию звука, без лишних помех. Модель отличается обилием продуманных деталей, которые делают её незаменимой в поездках и домашних вечеринках. Прочная ручка для переноски, сделанная из того же качественного пластика, что и корпус, — надежный помощник при транспортировке. Аккумуляторные элементы питания типа 18650 емкостью 2400 миллиампер-часов обеспечивают до восьми часов беспрерывной игры при пятидесятипроцентной громкости и до пяти часов при семидесяти пяти процентах. Этого времени вполне достаточно для активного отдыха на природе или музыкального сопровождения долгой метельной ночи. После полной разрядки колонка будет готова к новому приключению уже через три часа благодаря современному разъёму для зарядки USB Type-C. Полный контроль над воспроизведением вдобавок к смартфону получаете с пульта дистанционного управления. Для чтения новостей, мессенджеров или просмотра любимых программ предусмотрена подставка для смартфона. Но, пожалуй, главная изюминка модели — её становление как полноценной системы для вечера в кругу друзей. Встроенный радио-тюнер без труда поймает любимую станцию. В комплекте продажи поставляется микрофон с проводным входом — смело устраивайте караоке-батл дома или на природе. Просто подключите его к входу для микрофона и превращайтесь в звезду сцены где угодно. Талант любого участника встретит на ура и подсветка, которая добавит энергий вечеринке динамичным освещением.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Усиленный бас, компактный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
1
Развернуть
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2400
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
232 x 400 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Эта портативная акустика Defender Boomer 25 Black — настоящий звуковой центр, готовый превратить любое ваше мероприятие в яркий праздник. Мощность 25 Вт, выдаваемая моноканалом, гарантирует уверенное звучание, способное перекрыть шум компании или оживленной улицы. С умным управлением через приложение на смартфоне и кнопками на корпусе вы сможете легко управлять всей системой. Кнопочное управление простое и интуитивно понятное, а регулировка тембра встроенным эквалайзером позволяет сделать звучание именно таким, как вам нравится: акцентировать басы, подчеркнуть вокалы или придать прозрачность инструментам. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 18000 Герц с отношением сигнала к шуму в 80 децибел обеспечивает чистоту и детализацию звука, без лишних помех. Модель отличается обилием продуманных деталей, которые делают её незаменимой в поездках и домашних вечеринках. Прочная ручка для переноски, сделанная из того же качественного пластика, что и корпус, — надежный помощник при транспортировке. Аккумуляторные элементы питания типа 18650 емкостью 2400 миллиампер-часов обеспечивают до восьми часов беспрерывной игры при пятидесятипроцентной громкости и до пяти часов при семидесяти пяти процентах. Этого времени вполне достаточно для активного отдыха на природе или музыкального сопровождения долгой метельной ночи. После полной разрядки колонка будет готова к новому приключению уже через три часа благодаря современному разъёму для зарядки USB Type-C. Полный контроль над воспроизведением вдобавок к смартфону получаете с пульта дистанционного управления. Для чтения новостей, мессенджеров или просмотра любимых программ предусмотрена подставка для смартфона. Но, пожалуй, главная изюминка модели — её становление как полноценной системы для вечера в кругу друзей. Встроенный радио-тюнер без труда поймает любимую станцию. В комплекте продажи поставляется микрофон с проводным входом — смело устраивайте караоке-батл дома или на природе. Просто подключите его к входу для микрофона и превращайтесь в звезду сцены где угодно. Талант любого участника встретит на ура и подсветка, которая добавит энергий вечеринке динамичным освещением.
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