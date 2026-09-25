Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425

Эта портативная акустика Defender Boomer 25 Black — настоящий звуковой центр, готовый превратить любое ваше мероприятие в яркий праздник. Мощность 25 Вт, выдаваемая моноканалом, гарантирует уверенное звучание, способное перекрыть шум компании или оживленной улицы. С умным управлением через приложение на смартфоне и кнопками на корпусе вы сможете легко управлять всей системой. Кнопочное управление простое и интуитивно понятное, а регулировка тембра встроенным эквалайзером позволяет сделать звучание именно таким, как вам нравится: акцентировать басы, подчеркнуть вокалы или придать прозрачность инструментам. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 18000 Герц с отношением сигнала к шуму в 80 децибел обеспечивает чистоту и детализацию звука, без лишних помех. Модель отличается обилием продуманных деталей, которые делают её незаменимой в поездках и домашних вечеринках. Прочная ручка для переноски, сделанная из того же качественного пластика, что и корпус, — надежный помощник при транспортировке. Аккумуляторные элементы питания типа 18650 емкостью 2400 миллиампер-часов обеспечивают до восьми часов беспрерывной игры при пятидесятипроцентной громкости и до пяти часов при семидесяти пяти процентах. Этого времени вполне достаточно для активного отдыха на природе или музыкального сопровождения долгой метельной ночи. После полной разрядки колонка будет готова к новому приключению уже через три часа благодаря современному разъёму для зарядки USB Type-C. Полный контроль над воспроизведением вдобавок к смартфону получаете с пульта дистанционного управления. Для чтения новостей, мессенджеров или просмотра любимых программ предусмотрена подставка для смартфона. Но, пожалуй, главная изюминка модели — её становление как полноценной системы для вечера в кругу друзей. Встроенный радио-тюнер без труда поймает любимую станцию. В комплекте продажи поставляется микрофон с проводным входом — смело устраивайте караоке-батл дома или на природе. Просто подключите его к входу для микрофона и превращайтесь в звезду сцены где угодно. Талант любого участника встретит на ура и подсветка, которая добавит энергий вечеринке динамичным освещением.