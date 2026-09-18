Портативная акустика Creative Muvo Play Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Creative Muvo Play Black
Портативная акустика Creative — это стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественное звучание в компактном формате. Этот черный динамик весом всего 0,36 кг легко взять с собой в дорогу, на прогулку или на пикник. С максимальной мощностью в 10 Вт и монофоническим звуком вы сможете наслаждаться любимой музыкой где угодно. Эта колонка оснащена аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, который гарантирует до 10 часов непрерывного звучания, что позволяет слушать музыку весь день без подзарядки. Зарядка осуществляется от аккумулятора, что делает устройство еще более удобным в использовании. Корпус, выполненный из прочного пластика, обеспечивает надежность и долговечность акустики, а стильный черный цвет делает её универсальным аксессуаром для любого интерьера или стиля. Беспроводная связь через Bluetooth позволяет легко подключаться к различным устройствам, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С уровнем сигнала на уровне 75 дБ колонка обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Простое и интуитивно понятное управление делает эксплуатацию устройства комфортной и приятной. Возможности Creative помогут вам создавать атмосферу для любых мероприятий и просто наслаждаться отличной музыкой везде, где бы вы ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитПортативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитПортативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
-
В наличииЦена 7 999 руб.2000 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Creative Muvo Play Black