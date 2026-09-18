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Портативная акустика Creative Muvo Play Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Creative Muvo Play Black

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Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 1
Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 2
Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 3
Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 1
  • Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 2
  • Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 3
  • Портативная акустика Creative Muvo Play Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
3 000 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299270
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х12
Вес, г.
480

Описание товара Портативная акустика Creative Muvo Play Black

Портативная акустика Creative — это стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественное звучание в компактном формате. Этот черный динамик весом всего 0,36 кг легко взять с собой в дорогу, на прогулку или на пикник. С максимальной мощностью в 10 Вт и монофоническим звуком вы сможете наслаждаться любимой музыкой где угодно. Эта колонка оснащена аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, который гарантирует до 10 часов непрерывного звучания, что позволяет слушать музыку весь день без подзарядки. Зарядка осуществляется от аккумулятора, что делает устройство еще более удобным в использовании. Корпус, выполненный из прочного пластика, обеспечивает надежность и долговечность акустики, а стильный черный цвет делает её универсальным аксессуаром для любого интерьера или стиля. Беспроводная связь через Bluetooth позволяет легко подключаться к различным устройствам, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С уровнем сигнала на уровне 75 дБ колонка обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Простое и интуитивно понятное управление делает эксплуатацию устройства комфортной и приятной. Возможности Creative помогут вам создавать атмосферу для любых мероприятий и просто наслаждаться отличной музыкой везде, где бы вы ни находились.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика Creative Muvo Play Black




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
10
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Creative — это стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественное звучание в компактном формате. Этот черный динамик весом всего 0,36 кг легко взять с собой в дорогу, на прогулку или на пикник. С максимальной мощностью в 10 Вт и монофоническим звуком вы сможете наслаждаться любимой музыкой где угодно. Эта колонка оснащена аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, который гарантирует до 10 часов непрерывного звучания, что позволяет слушать музыку весь день без подзарядки. Зарядка осуществляется от аккумулятора, что делает устройство еще более удобным в использовании. Корпус, выполненный из прочного пластика, обеспечивает надежность и долговечность акустики, а стильный черный цвет делает её универсальным аксессуаром для любого интерьера или стиля. Беспроводная связь через Bluetooth позволяет легко подключаться к различным устройствам, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С уровнем сигнала на уровне 75 дБ колонка обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Простое и интуитивно понятное управление делает эксплуатацию устройства комфортной и приятной. Возможности Creative помогут вам создавать атмосферу для любых мероприятий и просто наслаждаться отличной музыкой везде, где бы вы ни находились.


Теги товара: водонепроницаемые
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Отзывы


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