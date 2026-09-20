Top.Mail.Ru
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 3
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 4
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 5
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 6
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 7
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 8
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 9
Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
30
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 3
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 4
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 5
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 6
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 7
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 8
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 9
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582197
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
подсветка
Мощность, Вт
30
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
160x229x151
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, кг.
1.27

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh

Портативная акустика предназначена для прослушивания музыки с различных устройств, поддерживающих Bluetooth. Она имеет компактные размеры, позволяющие переносить устройство в небольшой сумке. Выполнена модель в стильном дизайне из высококачественных материалов.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
подсветка
Мощность, Вт
30
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
160x229x151
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика предназначена для прослушивания музыки с различных устройств, поддерживающих Bluetooth. Она имеет компактные размеры, позволяющие переносить устройство в небольшой сумке. Выполнена модель в стильном дизайне из высококачественных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Hyundai H-PS1006 черный 30W 1.0 BT 10м 1500mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...