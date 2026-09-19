Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358478
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
поддержка NFC, слот Micro SD
Интерфейсы
mini jack, Bluetooth, режим Power Bank
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Функции
TWS режим
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры, мм
93х218х93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
600
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный
Портативная колонка Hyundai H-PAC340 - идеальный вариант для меломана, не желающего расставаться с любимой музыкой. Беспроводная технология Bluetooth позволит подключиться к совместимым мобильным устройствам, порт USB пригодится для воспроизведения плейлистов с флешки, аудиовход поможет подсоединить колонку напрямую к аудиоустройству при помощи соответствующего кабеля, дополнительно предусмотрен разъем для MicroSD карты. Функция TWS для одновременного подключения 2х устройств к одному источнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
поддержка NFC, слот Micro SD
Интерфейсы
mini jack, Bluetooth, режим Power Bank
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Функции
TWS режим
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры, мм
93х218х93
Развернуть
Страна производитель
Китай
Портативная колонка Hyundai H-PAC340 - идеальный вариант для меломана, не желающего расставаться с любимой музыкой. Беспроводная технология Bluetooth позволит подключиться к совместимым мобильным устройствам, порт USB пригодится для воспроизведения плейлистов с флешки, аудиовход поможет подсоединить колонку напрямую к аудиоустройству при помощи соответствующего кабеля, дополнительно предусмотрен разъем для MicroSD карты. Функция TWS для одновременного подключения 2х устройств к одному источнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный