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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)

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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 1
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 2
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 3
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 4
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 5
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 6
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 7
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 8
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 9
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 10
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 11
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 12
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 13
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 14
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 15
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 16
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 17
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 1
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 2
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 3
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 4
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 5
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 6
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 7
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 8
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 9
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 10
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 11
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 12
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 13
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 14
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 15
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 16
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 17
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736804
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi, часы
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x65x90мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
440

Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)

Портативная акустика Яндекс весит всего 0,35 кг — эта лёгкая компактная колонка легко найдёт место в любой сумке или на рабочем столе. Серая расцветка подчёркивает современный стиль устройства, а простой пластиковый корпус делает её ещё более мобильной. Один динамик на 6 Вт обеспечивает приятный, чистый звук для личного прослушивания. Подключение через Bluetooth v5.0 позволяет быстро соединить акустику с любым совместимым устройством, а питание от сети идеально подойдёт для домашнего использования или в офисе. Поддержка Wi-Fi открывает дополнительные возможности для беспроводного общения с вашей музыкой.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi, часы
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x65x90мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс весит всего 0,35 кг — эта лёгкая компактная колонка легко найдёт место в любой сумке или на рабочем столе. Серая расцветка подчёркивает современный стиль устройства, а простой пластиковый корпус делает её ещё более мобильной. Один динамик на 6 Вт обеспечивает приятный, чистый звук для личного прослушивания. Подключение через Bluetooth v5.0 позволяет быстро соединить акустику с любым совместимым устройством, а питание от сети идеально подойдёт для домашнего использования или в офисе. Поддержка Wi-Fi открывает дополнительные возможности для беспроводного общения с вашей музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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