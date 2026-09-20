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Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420

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Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 1
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 2
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 3
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 4
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 5
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 6
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 7
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 8
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 9
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 10
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 11
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 12
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 13
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 14
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 15
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 16
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 17
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 18
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 19
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 20
Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 21
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Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 6
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 7
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 8
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 9
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 10
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 11
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 12
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 13
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 14
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 15
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 16
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 17
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 18
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 19
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 20
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 21
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 22
  • Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651484
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420

Мощная портативная акустическая Bluetooth 5.1. система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Beatbox 20 65420




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Мощная портативная акустическая Bluetooth 5.1. система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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