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Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Aurora S20 65419

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Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 - фото 1
Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 130707
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х19
Вес, кг.
2.6

Описание товара Портативная акустика Defender Aurora S20 65419

Defender Aurora S20 - компактная акустическая система формата 2.0 и мощностью 20 Вт. Идеальный вариант для небольшой квартиры. Комплект отличается достаточно лаконичным дизайном. В целях удобства регуляторы громкости и НЧ, а также разъем для наушников вынесены на лицевую панель одной из колонок.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Aurora S20 65419




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Aurora S20 - компактная акустическая система формата 2.0 и мощностью 20 Вт. Идеальный вариант для небольшой квартиры. Комплект отличается достаточно лаконичным дизайном. В целях удобства регуляторы громкости и НЧ, а также разъем для наушников вынесены на лицевую панель одной из колонок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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