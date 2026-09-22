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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый

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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727164
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
350

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый

Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена встроенным голосовым помощником «Алиса» и нейросетью YandexGPT. Устройство выполнено в пластиковом корпусе розового цвета с матовой поверхностью. Колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена одним динамиком мощностью 6 Вт. Он воспроизводит звук в частотном диапазоне от 130 Гц до 20000 Г – этого достаточно для качественной передачи речи, музыки и другого аудиоконтента. Колонкой можно управлять посредством голосовых команд – для этого нужно обратиться к Алисе по имени. Также можно использовать блок управления с сенсорными кнопками. Он находится на верхней панели устройства. Колонка работает от электрической сети. Голосовой ассистент распознает настроение пользователя и отвечает ему с соответствующей интонацией. Алиса может включить музыкальный трек или подкаст, поставить будильник и т.д. Она запоминает предпочтения пользователя и воспроизводит контент согласно им. Благодаря приложению «Дом с Алисой» можно управлять устройством со смартфона. Подключение беспроводное – через Wi-Fi, Bluetooth либо Matter. Функция TWS позволяет объединять две колонки в стереопару. Благодаря этому модель можно использовать в качестве радионяни.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена встроенным голосовым помощником «Алиса» и нейросетью YandexGPT. Устройство выполнено в пластиковом корпусе розового цвета с матовой поверхностью. Колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена одним динамиком мощностью 6 Вт. Он воспроизводит звук в частотном диапазоне от 130 Гц до 20000 Г – этого достаточно для качественной передачи речи, музыки и другого аудиоконтента. Колонкой можно управлять посредством голосовых команд – для этого нужно обратиться к Алисе по имени. Также можно использовать блок управления с сенсорными кнопками. Он находится на верхней панели устройства. Колонка работает от электрической сети. Голосовой ассистент распознает настроение пользователя и отвечает ему с соответствующей интонацией. Алиса может включить музыкальный трек или подкаст, поставить будильник и т.д. Она запоминает предпочтения пользователя и воспроизводит контент согласно им. Благодаря приложению «Дом с Алисой» можно управлять устройством со смартфона. Подключение беспроводное – через Wi-Fi, Bluetooth либо Matter. Функция TWS позволяет объединять две колонки в стереопару. Благодаря этому модель можно использовать в качестве радионяни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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