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Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651

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Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от USB
  • Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742898
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
60
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от USB
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры, мм
9.16 x 9.16 x 22.00 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651

Портативная акустика DEFENDER в чёрном корпусе сочетает мощность 16 Вт, формат звука 2.0 и два динамика диаметром 60 мм. Однополосная акустическая система с мощностью сабвуфера 16 Вт обеспечивает насыщенное звучание, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 1800 мА·ч и поддерживает питание от USB. Беспроводное подключение по Bluetooth v5.4 делает использование удобным, а разъём для наушников позволяет слушать звук персонально. Дисплей отсутствует, корпус выполнен из пластика.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
60
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от USB
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры, мм
9.16 x 9.16 x 22.00 см
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика DEFENDER в чёрном корпусе сочетает мощность 16 Вт, формат звука 2.0 и два динамика диаметром 60 мм. Однополосная акустическая система с мощностью сабвуфера 16 Вт обеспечивает насыщенное звучание, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 1800 мА·ч и поддерживает питание от USB. Беспроводное подключение по Bluetooth v5.4 делает использование удобным, а разъём для наушников позволяет слушать звук персонально. Дисплей отсутствует, корпус выполнен из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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