Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742898
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
60
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от USB
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры, мм
9.16 x 9.16 x 22.00 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651
Портативная акустика DEFENDER в чёрном корпусе сочетает мощность 16 Вт, формат звука 2.0 и два динамика диаметром 60 мм. Однополосная акустическая система с мощностью сабвуфера 16 Вт обеспечивает насыщенное звучание, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 1800 мА·ч и поддерживает питание от USB. Беспроводное подключение по Bluetooth v5.4 делает использование удобным, а разъём для наушников позволяет слушать звук персонально. Дисплей отсутствует, корпус выполнен из пластика.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
60
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от USB
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры, мм
9.16 x 9.16 x 22.00 см
Страна производитель
Китай
Портативная акустика DEFENDER в чёрном корпусе сочетает мощность 16 Вт, формат звука 2.0 и два динамика диаметром 60 мм. Однополосная акустическая система с мощностью сабвуфера 16 Вт обеспечивает насыщенное звучание, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 1800 мА·ч и поддерживает питание от USB. Беспроводное подключение по Bluetooth v5.4 делает использование удобным, а разъём для наушников позволяет слушать звук персонально. Дисплей отсутствует, корпус выполнен из пластика.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender Enjoy S650 16Вт 65651 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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