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Портативная акустика JBL CLIP 5 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL CLIP 5 черный

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Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 4
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 5
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 6
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 7
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 8
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 9
Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 1
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  • Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 7
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 8
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 9
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666565
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
410

Описание товара Портативная акустика JBL CLIP 5 черный

Портативная акустика JBL сочетает в себе компактность и мощное звучание, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в любом месте. С весом всего 0,285 кг и стильным черным корпусом из прочного пластика, эта колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях и повседневной жизни. Благодаря выходной мощности 7 Вт и монофоническому звуку, устройство обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Одного заряда аккумулятора емкостью 1400 мА·ч хватит на 12 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости подзарядки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что обеспечивает стабильную передачу звука и большой радиус действия. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора, а наличие USB-порта делает зарядку удобной и быстрой. Стильный черный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики делают эту портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует четкость и глубину звучания ваших треков.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL CLIP 5 черный

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александра Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Довольны звуком! Можно брать смело на спортплощадки, потянет с лихвой Случайно было выявлено что может подключаться к двум устройствам сразу (ноут и телефон) Короче топ :) берите, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка огонь, звук громкий, чистый, заряда хватает на долго. Оригинал 100%.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер,долбит хорошо, сосед оценил частоту баса ему понравилось)))) попросил артикул,на вододонепроницаемость ещё не проверял,доставка быстрая 1.5 дней) В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ РЕКОМЕНДУЮ ДАННЫЙ МАГАЗИН И ЭТУ КОЛОНКУИ
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление, нормальное. Единственное на упаковке была надпись маркером и наклейку еле отодрали. Брали ребенку на подарок, от деда мороза. Маркер так и не удалось убрать.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
ринат г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто бомба! Я такого звучания из такой маленькой колонки не ожидал. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, к приложению цепляется, для своих размеров замечательный звук!
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Эльдар М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший звук оригинал. синхронизируются с другими jbl. в приложении находит колонку.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
колонка оригинал звучание шикарное рекомендую к покупке продавцу спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка в приятном цвете, оригинал, удобно пристегивается, приятная по текстуре. По звуку очень неплохо для такой небольшой колонки.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Ольга Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка! Подарила мужу на день рождения он доволен!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Компактная, но звучит просто супер — громкая, чистый звук и хорошие басы для такого маленького размера. Брала чёрную — выглядит стильно и универсально, подходит под всё. Удобно брать с собой в дорогу или на прогулку, батарея держит долго, Bluetooth подключается без проблем. Полностью довольна покупкой, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Владислав О.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены то, что нужно. Ожидал меньшего, но по факту покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка,заказал уже вторую такую чтобы можно было слушать в стерео режиме, заряд держит полных два дня рабочих с 8 до 17.00
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка , качество звука огонь , взял две и наслаждаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Оригинал. В приложении всё отразилось, серийник определён. JBL, есть JBL Малютка играет на отлично, приятно удивлен.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление исключительно положительные! Эта фирма всегда славилась своим качеством, и в этот раз все так же на высшем уровне. Однозначно стоит своих денег)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок! Папе понравилось! Отличная вещь)
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная, оригинал. Приобретением доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесная колонка. Взял её для дома и отдыха. Сейчас на берегу Черного моря, звучание потрясающее. Единственное, она не защищена от влаги, особенно разьем для зарядного устройства. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто бомба !! Маленькая удобная в использовании и самое главное качество звука на высоте . Купил дочери , осталась очень довольна. Продавца рекомендую ! Доставлена быстро и лучшем виде . Одно пожелание , подешевле бы .
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Nadezhda S.

Достоинства:


Комментарий:
Это оригинал. Колонок JBL у нас много, от маленьких до огромных. Эту купили сыну 8 лет, для улицы. Для своего размера громкая, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное звучание, оригинал. Подсоединил к программе управления звуком JBL без проблем. Звук, бас!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, звук потрясающий, действительно оригинальная, качество звука шикарное не ожидал. Рекомендую всем брать только оригинал. Большое спасибо породовцу .
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила сыну на день рождения, он очень доволен, такая малышка, но звук потрясающий
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
супер... огонь... звук спасибо продавцу и доставке. Оригинальная пломба все со всем совместимо.Рекомендую! С третьего раза купил четкую вещь. до того купил футляр. продавец колонки честный продавец. а к звуку и музыке я отношусь ой как придирчиво! так держать
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, хватает полного заряда на катку в горах. Полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Пришел на день раньше. Покупкой доволен. Упакован отлично. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная топовая колонка бренди JBL оригинал, качество звука на высоте, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто офигенная акустика, берите смело, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очередная итерация модели колонки от JBL. В целом, все как всегда, но чуть громче и чуть крепче предыдущих моделей. По доставке и продавцу все тоже ок.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL сочетает в себе компактность и мощное звучание, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в любом месте. С весом всего 0,285 кг и стильным черным корпусом из прочного пластика, эта колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях и повседневной жизни. Благодаря выходной мощности 7 Вт и монофоническому звуку, устройство обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Одного заряда аккумулятора емкостью 1400 мА·ч хватит на 12 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости подзарядки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что обеспечивает стабильную передачу звука и большой радиус действия. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора, а наличие USB-порта делает зарядку удобной и быстрой. Стильный черный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики делают эту портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует четкость и глубину звучания ваших треков.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александра Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Довольны звуком! Можно брать смело на спортплощадки, потянет с лихвой Случайно было выявлено что может подключаться к двум устройствам сразу (ноут и телефон) Короче топ :) берите, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка огонь, звук громкий, чистый, заряда хватает на долго. Оригинал 100%.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер,долбит хорошо, сосед оценил частоту баса ему понравилось)))) попросил артикул,на вододонепроницаемость ещё не проверял,доставка быстрая 1.5 дней) В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ РЕКОМЕНДУЮ ДАННЫЙ МАГАЗИН И ЭТУ КОЛОНКУИ
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление, нормальное. Единственное на упаковке была надпись маркером и наклейку еле отодрали. Брали ребенку на подарок, от деда мороза. Маркер так и не удалось убрать.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
ринат г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто бомба! Я такого звучания из такой маленькой колонки не ожидал. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, к приложению цепляется, для своих размеров замечательный звук!
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Эльдар М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший звук оригинал. синхронизируются с другими jbl. в приложении находит колонку.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
колонка оригинал звучание шикарное рекомендую к покупке продавцу спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка в приятном цвете, оригинал, удобно пристегивается, приятная по текстуре. По звуку очень неплохо для такой небольшой колонки.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Ольга Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка! Подарила мужу на день рождения он доволен!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Компактная, но звучит просто супер — громкая, чистый звук и хорошие басы для такого маленького размера. Брала чёрную — выглядит стильно и универсально, подходит под всё. Удобно брать с собой в дорогу или на прогулку, батарея держит долго, Bluetooth подключается без проблем. Полностью довольна покупкой, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Владислав О.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены то, что нужно. Ожидал меньшего, но по факту покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка,заказал уже вторую такую чтобы можно было слушать в стерео режиме, заряд держит полных два дня рабочих с 8 до 17.00
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка , качество звука огонь , взял две и наслаждаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Оригинал. В приложении всё отразилось, серийник определён. JBL, есть JBL Малютка играет на отлично, приятно удивлен.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление исключительно положительные! Эта фирма всегда славилась своим качеством, и в этот раз все так же на высшем уровне. Однозначно стоит своих денег)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок! Папе понравилось! Отличная вещь)
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная, оригинал. Приобретением доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесная колонка. Взял её для дома и отдыха. Сейчас на берегу Черного моря, звучание потрясающее. Единственное, она не защищена от влаги, особенно разьем для зарядного устройства. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто бомба !! Маленькая удобная в использовании и самое главное качество звука на высоте . Купил дочери , осталась очень довольна. Продавца рекомендую ! Доставлена быстро и лучшем виде . Одно пожелание , подешевле бы .
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Nadezhda S.

Достоинства:


Комментарий:
Это оригинал. Колонок JBL у нас много, от маленьких до огромных. Эту купили сыну 8 лет, для улицы. Для своего размера громкая, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное звучание, оригинал. Подсоединил к программе управления звуком JBL без проблем. Звук, бас!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, звук потрясающий, действительно оригинальная, качество звука шикарное не ожидал. Рекомендую всем брать только оригинал. Большое спасибо породовцу .
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила сыну на день рождения, он очень доволен, такая малышка, но звук потрясающий
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
супер... огонь... звук спасибо продавцу и доставке. Оригинальная пломба все со всем совместимо.Рекомендую! С третьего раза купил четкую вещь. до того купил футляр. продавец колонки честный продавец. а к звуку и музыке я отношусь ой как придирчиво! так держать
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, хватает полного заряда на катку в горах. Полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Пришел на день раньше. Покупкой доволен. Упакован отлично. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная топовая колонка бренди JBL оригинал, качество звука на высоте, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто офигенная акустика, берите смело, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очередная итерация модели колонки от JBL. В целом, все как всегда, но чуть громче и чуть крепче предыдущих моделей. По доставке и продавцу все тоже ок.


Портативная акустика JBL CLIP 5 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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