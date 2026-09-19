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Портативная акустика JBL Clip 4 red купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Clip 4 red

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Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 5
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 6
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 7
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 8
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 9
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 10
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 11
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 12
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 13
Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 5
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 6
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 7
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 8
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 9
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 10
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 11
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 12
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 13
  • Портативная акустика JBL Clip 4 red - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459542
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
красный
Особенности
карабин, ручка, управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86х135х46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 red

Портативная акустика JBL – это стильное и функциональное аудиоустройство, которое позволит наслаждаться качественным звуком в любом месте. Имея компактные размеры и вес всего 0,239 кг, эта колонка идеально подходит для путешествий и активного образа жизни. Акустическая система обладает мощностью 5 Вт и воспроизводит моно звук при помощи одного динамика. Благодаря емкости аккумулятора в 1000 мА·ч устройство способно работать до 10 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных выездов на природу или вечерних встреч с друзьями. Корпус колонки изготовлен из сочетания металла и пластика, что обеспечивает прочность и долговечность. Яркий красный цвет добавляет устройству стиль и современность, привлекая внимание и радуя глаз. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается интуитивно понятным и удобным. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко соединять ее с любыми совместимыми устройствами. С отличным отношением сигнал/шум 85 дБ, эта колонка гарантирует чистое и насыщенное звучание. Независимо от того, находитесь ли вы дома, в парке или на пляже, портативная акустика JBL обеспечит отличное музыкальное сопровождение, делая каждый момент более ярким и запоминающимся.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 red




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
красный
Особенности
карабин, ручка, управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86х135х46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL – это стильное и функциональное аудиоустройство, которое позволит наслаждаться качественным звуком в любом месте. Имея компактные размеры и вес всего 0,239 кг, эта колонка идеально подходит для путешествий и активного образа жизни. Акустическая система обладает мощностью 5 Вт и воспроизводит моно звук при помощи одного динамика. Благодаря емкости аккумулятора в 1000 мА·ч устройство способно работать до 10 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных выездов на природу или вечерних встреч с друзьями. Корпус колонки изготовлен из сочетания металла и пластика, что обеспечивает прочность и долговечность. Яркий красный цвет добавляет устройству стиль и современность, привлекая внимание и радуя глаз. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается интуитивно понятным и удобным. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко соединять ее с любыми совместимыми устройствами. С отличным отношением сигнал/шум 85 дБ, эта колонка гарантирует чистое и насыщенное звучание. Независимо от того, находитесь ли вы дома, в парке или на пляже, портативная акустика JBL обеспечит отличное музыкальное сопровождение, делая каждый момент более ярким и запоминающимся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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