Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Мощность, Вт
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527911
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умная колонка
Особенности
сенсорное управление, поддержка потоковых аудиосервисов
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры
97х54х97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
550
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий
«Яндекс.Станция Мини» — компактная умная колонка с голосовым управлением. Она включит любимую композицию или предложит новый плейлист, расскажет детям интересную историю. «Алиса» вовремя разбудит, напомнит о важных делах, сообщит последние новости.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Умная колонка
Особенности
сенсорное управление, поддержка потоковых аудиосервисов
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры
97х54х97
Страна производитель
Китай
«Яндекс.Станция Мини» — компактная умная колонка с голосовым управлением. Она включит любимую композицию или предложит новый плейлист, расскажет детям интересную историю. «Алиса» вовремя разбудит, напомнит о важных делах, сообщит последние новости.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Брал сестре на подарок, она в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, приятно общаться.
Достоинства:
Комментарий:
Требованиям соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука. очень нравится. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая ,но дороговата
Достоинства:
Комментарий:
Заказ получен вовремя и в срок. Упаковка отлично! Сама колонка супер, отличный ифункционал! Получаем удовольствие взрослые дети!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, звук отличный, Алиса слышит хорошо. С возможностями и настройками немного разочаровались. Автомагнитолы уже лет 15 умеют звонить по Блютуз с рядом лежащего телефона, Алиса этого не умеет. Звонки на колонки и режим радионяни в ужасном качестве - ничего не понятно. ВайФай ловит хуже телефона, надо ближе к роутеру ставить. Настройки ВайФай тоже не все понимает как оказалось. Если не расслышал и просишь повторить - она не понимает, например при игре в города. Детям лучше зашло, взрослым - только погоду спрашивать.
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок, ещё не открывал.
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, колонка супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
классная колонка,пришла очень хорошо упакована. настроилась сразу. звук отличный. покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка. хорошая упаковка.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка. Внучку понимает(2 года). Песенки ей находит.
Достоинства:
Комментарий:
Познакомились , общаемся )) пока не ссорились. Настроили с приложением Умный дом с Алисой. Каждое утро рассказывает погоду и новости города . В целом норм , посмотрим на дальнейшее сотрудничество))
Достоинства:
Комментарий:
покупал для сына как подарок на др. доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию,пришёл вовремя,как раз в День Великой Победы!Спасибо!Качество покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка пришла быстро всё хорошо упаковано подключилась идеально работает тоже вроде хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось Голос у Алисы приятный
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка! Оригинал! Брали за 7176 Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Легко подключилась. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает! Легко настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Стильно выглядит, прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штучка. Будет не скучно. Пришла в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
ещё посмотрели, что она работает только от сети. а так ,очень быстро настроили, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, звук хороший, когда прошу подмигивает, в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция, быстро настроилась, работает через Wi-Fi , достаточно громкая, звук чистый, можно подключить наушники или колонку
Достоинства:
Комментарий:
не чё так. тупит ии конечно, но от колонки ведь это не зависит!)
Достоинства:
Комментарий:
супер, покупал маме 85 лет, справляется сама!!! подключил быстро!!
Достоинства:
Комментарий:
пришло все хорошо упакованно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, подключила быстро. Спасибо продавцу и доставке
Достоинства:
Комментарий:
Алиса мне понравилась и детям тоже, всё хорошо работает, подключилась легко
Достоинства:
Легко настроить. Звук супер. Цена дешевле, чем в других магазинах. Удобно брать в дорогу.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень рада покупке у магазина Kotofoto. А через Тинькофф приложение ещё и бонусы партнёра, упали!
Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий
Достоинства:
Комментарий:
Брал сестре на подарок, она в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, приятно общаться.
Достоинства:
Комментарий:
Требованиям соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука. очень нравится. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая ,но дороговата
Достоинства:
Комментарий:
Заказ получен вовремя и в срок. Упаковка отлично! Сама колонка супер, отличный ифункционал! Получаем удовольствие взрослые дети!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, звук отличный, Алиса слышит хорошо. С возможностями и настройками немного разочаровались. Автомагнитолы уже лет 15 умеют звонить по Блютуз с рядом лежащего телефона, Алиса этого не умеет. Звонки на колонки и режим радионяни в ужасном качестве - ничего не понятно. ВайФай ловит хуже телефона, надо ближе к роутеру ставить. Настройки ВайФай тоже не все понимает как оказалось. Если не расслышал и просишь повторить - она не понимает, например при игре в города. Детям лучше зашло, взрослым - только погоду спрашивать.
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок, ещё не открывал.
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, колонка супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
классная колонка,пришла очень хорошо упакована. настроилась сразу. звук отличный. покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка. хорошая упаковка.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка. Внучку понимает(2 года). Песенки ей находит.
Достоинства:
Комментарий:
Познакомились , общаемся )) пока не ссорились. Настроили с приложением Умный дом с Алисой. Каждое утро рассказывает погоду и новости города . В целом норм , посмотрим на дальнейшее сотрудничество))
Достоинства:
Комментарий:
покупал для сына как подарок на др. доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию,пришёл вовремя,как раз в День Великой Победы!Спасибо!Качество покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка пришла быстро всё хорошо упаковано подключилась идеально работает тоже вроде хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось Голос у Алисы приятный
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка! Оригинал! Брали за 7176 Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Легко подключилась. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает! Легко настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Стильно выглядит, прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штучка. Будет не скучно. Пришла в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
ещё посмотрели, что она работает только от сети. а так ,очень быстро настроили, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, звук хороший, когда прошу подмигивает, в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция, быстро настроилась, работает через Wi-Fi , достаточно громкая, звук чистый, можно подключить наушники или колонку
Достоинства:
Комментарий:
не чё так. тупит ии конечно, но от колонки ведь это не зависит!)
Достоинства:
Комментарий:
супер, покупал маме 85 лет, справляется сама!!! подключил быстро!!
Достоинства:
Комментарий:
пришло все хорошо упакованно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, подключила быстро. Спасибо продавцу и доставке
Достоинства:
Комментарий:
Алиса мне понравилась и детям тоже, всё хорошо работает, подключилась легко
Достоинства:
Легко настроить. Звук супер. Цена дешевле, чем в других магазинах. Удобно брать в дорогу.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень рада покупке у магазина Kotofoto. А через Тинькофф приложение ещё и бонусы партнёра, упали!