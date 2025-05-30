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Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий

32 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Мощность, Вт
10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527911
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Особенности
сенсорное управление, поддержка потоковых аудиосервисов
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры
97х54х97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
550

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий

«Яндекс.Станция Мини» — компактная умная колонка с голосовым управлением. Она включит любимую композицию или предложит новый плейлист, расскажет детям интересную историю. «Алиса» вовремя разбудит, напомнит о важных делах, сообщит последние новости.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал сестре на подарок, она в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Раиса Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, приятно общаться.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Требованиям соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука. очень нравится. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Чернова Инна Александровна

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая ,но дороговата
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ получен вовремя и в срок. Упаковка отлично! Сама колонка супер, отличный ифункционал! Получаем удовольствие взрослые дети!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, звук отличный, Алиса слышит хорошо. С возможностями и настройками немного разочаровались. Автомагнитолы уже лет 15 умеют звонить по Блютуз с рядом лежащего телефона, Алиса этого не умеет. Звонки на колонки и режим радионяни в ужасном качестве - ничего не понятно. ВайФай ловит хуже телефона, надо ближе к роутеру ставить. Настройки ВайФай тоже не все понимает как оказалось. Если не расслышал и просишь повторить - она не понимает, например при игре в города. Детям лучше зашло, взрослым - только погоду спрашивать.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил в подарок, ещё не открывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, колонка супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
классная колонка,пришла очень хорошо упакована. настроилась сразу. звук отличный. покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка. хорошая упаковка.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка. Внучку понимает(2 года). Песенки ей находит.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Познакомились , общаемся )) пока не ссорились. Настроили с приложением Умный дом с Алисой. Каждое утро рассказывает погоду и новости города . В целом норм , посмотрим на дальнейшее сотрудничество))
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для сына как подарок на др. доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию,пришёл вовремя,как раз в День Великой Победы!Спасибо!Качество покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка пришла быстро всё хорошо упаковано подключилась идеально работает тоже вроде хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Любовь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось Голос у Алисы приятный
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка! Оригинал! Брали за 7176 Все работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. Легко подключилась. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает! Легко настраивается
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Аноним

Достоинства:


Комментарий:
Стильно выглядит, прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штучка. Будет не скучно. Пришла в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё посмотрели, что она работает только от сети. а так ,очень быстро настроили, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, звук хороший, когда прошу подмигивает, в целом доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция, быстро настроилась, работает через Wi-Fi , достаточно громкая, звук чистый, можно подключить наушники или колонку
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
не чё так. тупит ии конечно, но от колонки ведь это не зависит!)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
супер, покупал маме 85 лет, справляется сама!!! подключил быстро!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все хорошо упакованно
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, подключила быстро. Спасибо продавцу и доставке
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса мне понравилась и детям тоже, всё хорошо работает, подключилась легко
11.02.2023
Алдаева Альбина

Достоинства:
Легко настроить. Звук супер. Цена дешевле, чем в других магазинах. Удобно брать в дорогу.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень рада покупке у магазина Kotofoto. А через Тинькофф приложение ещё и бонусы партнёра, упали!



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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Особенности
сенсорное управление, поддержка потоковых аудиосервисов
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры
97х54х97
Страна производитель
Китай
Описание
«Яндекс.Станция Мини» — компактная умная колонка с голосовым управлением. Она включит любимую композицию или предложит новый плейлист, расскажет детям интересную историю. «Алиса» вовремя разбудит, напомнит о важных делах, сообщит последние новости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал сестре на подарок, она в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Раиса Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, приятно общаться.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Требованиям соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука. очень нравится. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Чернова Инна Александровна

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая ,но дороговата
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ получен вовремя и в срок. Упаковка отлично! Сама колонка супер, отличный ифункционал! Получаем удовольствие взрослые дети!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, звук отличный, Алиса слышит хорошо. С возможностями и настройками немного разочаровались. Автомагнитолы уже лет 15 умеют звонить по Блютуз с рядом лежащего телефона, Алиса этого не умеет. Звонки на колонки и режим радионяни в ужасном качестве - ничего не понятно. ВайФай ловит хуже телефона, надо ближе к роутеру ставить. Настройки ВайФай тоже не все понимает как оказалось. Если не расслышал и просишь повторить - она не понимает, например при игре в города. Детям лучше зашло, взрослым - только погоду спрашивать.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил в подарок, ещё не открывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, колонка супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
классная колонка,пришла очень хорошо упакована. настроилась сразу. звук отличный. покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка. хорошая упаковка.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка. Внучку понимает(2 года). Песенки ей находит.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Познакомились , общаемся )) пока не ссорились. Настроили с приложением Умный дом с Алисой. Каждое утро рассказывает погоду и новости города . В целом норм , посмотрим на дальнейшее сотрудничество))
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для сына как подарок на др. доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию,пришёл вовремя,как раз в День Великой Победы!Спасибо!Качество покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка пришла быстро всё хорошо упаковано подключилась идеально работает тоже вроде хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Любовь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось Голос у Алисы приятный
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка! Оригинал! Брали за 7176 Все работает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. Легко подключилась. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает! Легко настраивается
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Аноним

Достоинства:


Комментарий:
Стильно выглядит, прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штучка. Будет не скучно. Пришла в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё посмотрели, что она работает только от сети. а так ,очень быстро настроили, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, звук хороший, когда прошу подмигивает, в целом доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция, быстро настроилась, работает через Wi-Fi , достаточно громкая, звук чистый, можно подключить наушники или колонку
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
не чё так. тупит ии конечно, но от колонки ведь это не зависит!)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
супер, покупал маме 85 лет, справляется сама!!! подключил быстро!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все хорошо упакованно
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, подключила быстро. Спасибо продавцу и доставке
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса мне понравилась и детям тоже, всё хорошо работает, подключилась легко
11.02.2023
Алдаева Альбина

Достоинства:
Легко настроить. Звук супер. Цена дешевле, чем в других магазинах. Удобно брать в дорогу.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень рада покупке у магазина Kotofoto. А через Тинькофф приложение ещё и бонусы партнёра, упали!


Умная колонка Яндекс Станция Мини (c часами) (YNDX-00020B) Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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