Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758
Данная портативная мини колонка - находка для людей ведущих активный образ жизни! Беспроводная колонка Hoco bs60 отвечает всем требованиям беспроводного подключения, аккумуляторным питанием. Колонка блютуз отличается внушительной громкостью, за которую отвечают динамик мощностью 5 Вт. Мобильная акустическая система беспроводной бумбокс (boombox) колонки предназначена для вывода звука со смартфонов, ноутбуков или планшетов, а также возможно объединить 2 колонки для получения более громкого и сочного звука(TWS). Благодаря компактному корпусу из прочного ABS-пластика, ее легко взять с собой на прогулку, пикник или тренировку. Маленькая колонка блютус может стать средством акустического оформления небольшой вечеринки в комнате площадью до 20 м? или на открытом воздухе. Миниатурная колонка беспроводная быстро и легко сопрягается с источником цифрового аудиосигнала(телефон, планшет и т.д.) с помощью беспроводного энергоэффективного интерфейса Bluetooth 5.2(радиус до 10 м). Благодаря емкому аккумулятору длительность воспроизведения музыки достигает 4 часов.
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