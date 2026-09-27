Портативная акустика JBL Flip 6 Teal
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Teal
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и современный дизайн. С весом всего лишь 0,55 кг, колонка легко поместится в вашу сумку, позволив наслаждаться музыкой где бы вы ни находились. Оснащенная мощностью в 30 Вт и двумя динамиками, эта бирюзовая колонка производит чистый моно звук с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Это обеспечивает насыщенное звучание, которое не оставит равнодушным даже искушенного меломана. Благодаря емкости аккумулятора 4800 мА·ч, вы сможете наслаждаться непрерывным воспроизведением музыки до 12 часов. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.1, что делает ее идеальной для использования со смартфонами и другими устройствами. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке современный вид и надежность. JBL также уделяет внимание конструкции, обеспечивающей оптимальные акустические свойства. Портативная акустика JBL станет прекрасным выбором для всех, кто ищет сочетание портативности, мощности и качества звука в одном устройстве.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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