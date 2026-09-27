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Портативная акустика JBL Charge 5 White купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Charge 5 White

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Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588505
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
белый
Особенности
влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.63

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 White

Портативная акустика JBL — это стильное и мощное звуковое устройство, идеально подходящее для активного образа жизни и мобильного использования. Эта модель обладает выдающимися характеристиками, благодаря которым вы сможете наслаждаться качественным звуком в любом месте. Устройство весит всего 0,96 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, колонка имеет мощность в 40 Вт, обеспечивая глубину и чистоту звучания в моноформате. Два динамика в сочетании с двухполосной акустической системой гарантируют насыщенный и объемный звук. Одним из главных преимуществ является длительное время работы до 20 часов, что позволяет устраивать вечеринки и мероприятия на свежем воздухе без необходимости частой подзарядки. Емкость аккумулятора составляет 7500 мА·ч, а его тип — надежный и безопасный Li-pol. Белый цвет корпуса из прочного пластика придает колонке эстетичный и современный вид, который отлично впишется в любую обстановку. Отсутствие дисплея и линейного AUX входа подчеркивает минималистичный дизайн, сосредоточенный на функциональности и простоте использования. Отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает хорошее качество звука без значительных искажений. Даже при высокой громкости, портативная акустика JBL порадует вас четким и мощным звучанием. Эта модель не имеет линейного AUX входа, работая исключительно от аккумулятора, что подчеркивает ее портативность и полную свободу от проводов. Наслаждайтесь любимой музыкой без лишних проводов с портативной акустикой JBL.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
белый
Особенности
влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное звуковое устройство, идеально подходящее для активного образа жизни и мобильного использования. Эта модель обладает выдающимися характеристиками, благодаря которым вы сможете наслаждаться качественным звуком в любом месте. Устройство весит всего 0,96 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, колонка имеет мощность в 40 Вт, обеспечивая глубину и чистоту звучания в моноформате. Два динамика в сочетании с двухполосной акустической системой гарантируют насыщенный и объемный звук. Одним из главных преимуществ является длительное время работы до 20 часов, что позволяет устраивать вечеринки и мероприятия на свежем воздухе без необходимости частой подзарядки. Емкость аккумулятора составляет 7500 мА·ч, а его тип — надежный и безопасный Li-pol. Белый цвет корпуса из прочного пластика придает колонке эстетичный и современный вид, который отлично впишется в любую обстановку. Отсутствие дисплея и линейного AUX входа подчеркивает минималистичный дизайн, сосредоточенный на функциональности и простоте использования. Отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает хорошее качество звука без значительных искажений. Даже при высокой громкости, портативная акустика JBL порадует вас четким и мощным звучанием. Эта модель не имеет линейного AUX входа, работая исключительно от аккумулятора, что подчеркивает ее портативность и полную свободу от проводов. Наслаждайтесь любимой музыкой без лишних проводов с портативной акустикой JBL.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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