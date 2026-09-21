Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad
Портативная акустика JBL представляет собой надежное и стильное устройство, созданное для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эта колонка оснащена самыми современными технологиями, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой в любой обстановке. Основные характеристики этой модели включают версию Bluetooth 5.4, которая обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами. Емкость аккумулятора составляет впечатляющие 7500 мА·ч, что позволяет слушать музыку длительное время без необходимости частой подзарядки. Колонка питается от встроенного Li-Ion аккумулятора, что делает её идеальной для путешествий и активного отдыха. Корпус выполнен из прочного пластика и доступен в стильных зеленом и черном цветах, что позволяет выбрать вариант по вкусу. Звуковая система моно с двумя динамиками, мощностью 30 Вт, обеспечивает чистый и объемный звук с хорошими низкими и высокими частотами. Диаметр высокочастотного динамика составляет 16 мм, а низкочастотного – 45 мм, что гарантирует качественное воспроизведение всех звуковых нюансов. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ подчеркивает высокое качество звука, которое удовлетворит даже самого искушенного слушателя. Количество полос акустической системы – 2, что делает звучание более насыщенным и полным. Это превосходное решение для любых мероприятий, будь то пикник на природе или вечеринка дома. Портативная акустика JBL – это сочетание инновационного дизайна, передовых технологий и гарантированного качества звука, которое делает её отличным выбором для всех, кто ценит комфорт и мощное звучание в компактной форме.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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