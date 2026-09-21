Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6PUR) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6PUR) Purple
JBL Charge вернулся и стал лучше, чем когда-либо. Charge 6 - это всё, что мы полюбили, но с дополнительными особенностями, более высокими ставками и мощным звучанием. С качеством звука, которое поражает как никогда ранее, улучшенной связью, более прочным корпусом и до 28 часов воспроизведения, Charge 6 - это настоящий портативный аудио-гигант. Как удалось упаковать больше звука в тот же культовый портативный динамикx Благодаря переработанному оборудованию и технологии JBL AI Sound Boost - умному алгоритму обработки звука, встроенному в устройство. В результате Charge 6 звучит значительно лучше своего класса, заполняя пространство полным, насыщенным и погружающим звуком, не занимая при этом больше места на столе. Charge 6 также является одним из самых прочных портативных динамиков на рынке. Она водонепроницаема, пылезащищена и устойчива к падениям, так что выдерживает удары без потери качества звука. Кроме того, как и следует из названия, Charge 6 включает встроенный пауэрбанк для зарядки вашего мобильного устройства во время прослушивания музыки. Что может быть лучше JBL Charge 6 в нашей жизниx
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