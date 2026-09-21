Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащита, возможность зарядки устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
45
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
2
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.56
Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black
Портативная акустика JBL в чёрном корпусе — компактное решение для насыщенного звучания дома, на прогулке или в поездке. Мощность 45 Вт и один динамик обеспечивают выразительную подачу звука, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить его чистоту. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для удобного беспроводного подключения. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 4722 мА·ч обеспечивает до 28 часов работы, поэтому музыка будет рядом в течение всего дня. Питание от USB упрощает зарядку, а вес 0,96 кг делает устройство удобным для переноски. Прочный пластиковый корпус сочетает практичность и лёгкость.
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащита, возможность зарядки устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
45
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
2
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика JBL в чёрном корпусе — компактное решение для насыщенного звучания дома, на прогулке или в поездке. Мощность 45 Вт и один динамик обеспечивают выразительную подачу звука, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить его чистоту. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для удобного беспроводного подключения. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 4722 мА·ч обеспечивает до 28 часов работы, поэтому музыка будет рядом в течение всего дня. Питание от USB упрощает зарядку, а вес 0,96 кг делает устройство удобным для переноски. Прочный пластиковый корпус сочетает практичность и лёгкость.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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