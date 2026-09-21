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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black

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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 1
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 2
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 3
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 1
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 2
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 3
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702079
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащита, возможность зарядки устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
45
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
2
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.56

Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black

Портативная акустика JBL в чёрном корпусе — компактное решение для насыщенного звучания дома, на прогулке или в поездке. Мощность 45 Вт и один динамик обеспечивают выразительную подачу звука, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить его чистоту. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для удобного беспроводного подключения. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 4722 мА·ч обеспечивает до 28 часов работы, поэтому музыка будет рядом в течение всего дня. Питание от USB упрощает зарядку, а вес 0,96 кг делает устройство удобным для переноски. Прочный пластиковый корпус сочетает практичность и лёгкость.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLK) Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащита, возможность зарядки устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
45
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
2
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL в чёрном корпусе — компактное решение для насыщенного звучания дома, на прогулке или в поездке. Мощность 45 Вт и один динамик обеспечивают выразительную подачу звука, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить его чистоту. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для удобного беспроводного подключения. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 4722 мА·ч обеспечивает до 28 часов работы, поэтому музыка будет рядом в течение всего дня. Питание от USB упрощает зарядку, а вес 0,96 кг делает устройство удобным для переноски. Прочный пластиковый корпус сочетает практичность и лёгкость.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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