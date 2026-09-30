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Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
140
Дисплей
есть
Материал корпуса
MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742884
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Функция PowerBank. Выдвижная ручка и колесики для легкого перемещения по ровной поверхности. Два беспроводных микрофона. Разъем для микрофона. Функция записи, позволяет записывать речь и фоновый звук. Поддерживает технологию OTG. Эквалайзер. Встроенная подставка под телефон и двух микрофонов
Звук
моно
Мощность, Вт
140
Мощность сабвуфера, Вт
140
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Время работы, ч
9
Габаритные размеры, мм
425x795x300мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика Defender Sound Factory 140Вт черный 65093
Портативная акустика Defender в чёрном корпусе — мощная колонка для тех, кому нужен насыщенный звук и продолжительная автономная работа. Мощность 140 Вт и сабвуфер на 140 Вт обеспечивают выразительное звучание, а формат моно делает подачу цельной и уверенной. Отношение сигнал/шум 75 дБ помогает сохранить чистоту звука.
Колонка работает от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 10000 мА·ч и способна воспроизводить музыку до 9 часов без подключения к сети. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает удобное беспроводное соединение. Корпус выполнен из MDF, цвет — классический чёрный. Вес 18,45 кг подчёркивает солидный формат модели и её высокую мощность.
Функция PowerBank. Выдвижная ручка и колесики для легкого перемещения по ровной поверхности. Два беспроводных микрофона. Разъем для микрофона. Функция записи, позволяет записывать речь и фоновый звук. Поддерживает технологию OTG. Эквалайзер. Встроенная подставка под телефон и двух микрофонов
Звук
моно
Мощность, Вт
140
Мощность сабвуфера, Вт
140
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
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Материал корпуса
MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Время работы, ч
9
Габаритные размеры, мм
425x795x300мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender в чёрном корпусе — мощная колонка для тех, кому нужен насыщенный звук и продолжительная автономная работа. Мощность 140 Вт и сабвуфер на 140 Вт обеспечивают выразительное звучание, а формат моно делает подачу цельной и уверенной. Отношение сигнал/шум 75 дБ помогает сохранить чистоту звука.
Колонка работает от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 10000 мА·ч и способна воспроизводить музыку до 9 часов без подключения к сети. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает удобное беспроводное соединение. Корпус выполнен из MDF, цвет — классический чёрный. Вес 18,45 кг подчёркивает солидный формат модели и её высокую мощность.
Портативная акустика Defender Sound Factory 140Вт черный 65093 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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