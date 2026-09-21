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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue

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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 1
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 2
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 3
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 4
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 5
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 6
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 7
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 1
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 2
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 3
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 4
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 5
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 6
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 7
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702043
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
синий
Особенности
влагозащита
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue

Портативная колонка JBL Charge 6 в синем цвете сочетает мощный звук и мобильность, позволяя слушать музыку в разных условиях. Высокая мощность и влагозащита IP68 делают её подходящей для активного отдыха и повседневного использования. Узнайте, какие преимущества скрывает эта компактная акустика.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
синий
Особенности
влагозащита
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Тип элементов питания
Li-Ion
Развернуть
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL Charge 6 в синем цвете сочетает мощный звук и мобильность, позволяя слушать музыку в разных условиях. Высокая мощность и влагозащита IP68 делают её подходящей для активного отдыха и повседневного использования. Узнайте, какие преимущества скрывает эта компактная акустика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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