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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч)

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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 1
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 2
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 3
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 4
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 1
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 2
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 3
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 4
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621774
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
90 x 225 x 90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х13
Вес, кг.
1.19

Описание товара Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч)

Портативная акустика URAL — это идеальное решение для любителей качественного звука на ходу. Легкая и компактная, эта колонка весом всего 0,56 кг обеспечивает мощность в 25 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным и чистым звуком в любом месте. Благодаря современному литий-ионному аккумулятору с емкостью 2500 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки. Эта портативная колонка оснащена монофоническим звуком, поддерживает Bluetooth v5.0 для стабильного и дальнего беспроводного соединения с вашими устройствами. Сигнал передается с высоким соотношением сигнал/шум 80 дБ, что обеспечивает минимальные искажения и чистое воспроизведение аудио. Элегантный черный корпус из прочного пластика не только практичен, но и стильный. Устоичивый на поверхности, он защитит колонку от мелких повреждений и царапин. Один динамик и одна полоса акустики оптимизированы для передачи всех деталей вашей любимой музыки. Бренд URAL гарантирует надежность и высокое качество звука, что делает эту портативную колонку незаменимым устройством для всех, кто ценит мобильность и комфорт в использовании аудиотехники.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
90 x 225 x 90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика URAL — это идеальное решение для любителей качественного звука на ходу. Легкая и компактная, эта колонка весом всего 0,56 кг обеспечивает мощность в 25 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным и чистым звуком в любом месте. Благодаря современному литий-ионному аккумулятору с емкостью 2500 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки. Эта портативная колонка оснащена монофоническим звуком, поддерживает Bluetooth v5.0 для стабильного и дальнего беспроводного соединения с вашими устройствами. Сигнал передается с высоким соотношением сигнал/шум 80 дБ, что обеспечивает минимальные искажения и чистое воспроизведение аудио. Элегантный черный корпус из прочного пластика не только практичен, но и стильный. Устоичивый на поверхности, он защитит колонку от мелких повреждений и царапин. Один динамик и одна полоса акустики оптимизированы для передачи всех деталей вашей любимой музыки. Бренд URAL гарантирует надежность и высокое качество звука, что делает эту портативную колонку незаменимым устройством для всех, кто ценит мобильность и комфорт в использовании аудиотехники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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