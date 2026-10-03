Портативная акустика Sven PS-655
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-655
Портативная акустика Sven — это мощный и универсальный аксессуар, который станет отличным компаньоном для меломанов, ценящих качество звука и мобильность. Эта черная колонка весом 3,9 кг обладает впечатляющими характеристиками, которые гарантируют насыщенное и чистое звучание. Тип питания устройства — от встроенного Li-Ion аккумулятора емкостью 4400 мА·ч, что обеспечивает долгую автономную работу. Благодаря двум звуковым полосам и мощности в 50 Вт, акустика воспроизводит звук в формате моно с четкостью и глубиной, достойной настоящего аудиофила. Колонка оснащена четырьмя динамиками, включая один высокочастотный с диаметром 35 мм и один низкочастотный с диаметром 110 мм. Такое аудиосочетание позволяет раскрыть всю палитру звуков: от высоких нот до глубоких басов. Портативная акустика Sven выполнена в стильном пластиковом корпусе и поддерживает подключение через USB, обеспечивая удобство при воспроизведении музыки с различных устройств. Это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться любимыми треками в любом месте и в любое время.
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