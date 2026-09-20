Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
9.36
Описание товара Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030)
Беспроводная активная акустическая система BTA7030 – это современная колонка большого размера с удобным интерфейсом на верхней панели. Динамик устройства мощностью в 50 Вт порадует вас ярким и одновременно чистым звуком с сочными басами. Устройство отлично подойдет как для домашнего использования, так и для мероприятий.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Москве
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Беспроводная активная акустическая система BTA7030 – это современная колонка большого размера с удобным интерфейсом на верхней панели. Динамик устройства мощностью в 50 Вт порадует вас ярким и одновременно чистым звуком с сочными басами. Устройство отлично подойдет как для домашнего использования, так и для мероприятий.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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