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Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030)

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Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 1
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 2
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 3
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 4
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 5
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 6
Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 1
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 2
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 3
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 4
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 5
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 6
  • Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660713
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
9.36

Описание товара Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030)

Беспроводная активная акустическая система BTA7030 – это современная колонка большого размера с удобным интерфейсом на верхней панели. Динамик устройства мощностью в 50 Вт порадует вас ярким и одновременно чистым звуком с сочными басами. Устройство отлично подойдет как для домашнего использования, так и для мероприятий.

Отзывы о товаре Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная активная акустическая система BTA7030 – это современная колонка большого размера с удобным интерфейсом на верхней панели. Динамик устройства мощностью в 50 Вт порадует вас ярким и одновременно чистым звуком с сочными басами. Устройство отлично подойдет как для домашнего использования, так и для мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка BBK BTA7030 черный (BTA7030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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