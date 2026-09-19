Портативная акустика JBL Charge 5 Grey
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Grey
Портативная акустика JBL — ваш идеальный спутник для создания атмосферы праздника где угодно. Эта стильная и мощная колонка сочетает в себе передовые технологии и долговечность, обеспечивая качество звука, которое станет отличным дополнением к любой аудиоколлекции. Благодаря компактности и эргономичному дизайну, устройство весом всего 0,96 кг легко брать с собой в путешествия или на прогулки. С впечатляющей мощностью в 40 Вт и конфигурацией звука 2.0, колонка оснащена двумя динамиками для четкой передачи всех нюансов музыки: высокочастотный динамик диаметром 10 мм и низкочастотный динамик диаметром 30 мм, которые обеспечивают насыщенные и сбалансированные звуковые композиции. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном сером цвете, что придает устройству элегантный и современный вид. Акустика обещает долгие часы наслаждения благодаря аккумулятору, который способен работать до 20 часов без подзарядки. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и качество воспроизводимого звука, который приятно удивит даже искушенных меломанов. Наличие USB порта расширяет возможности подключения и зарядки устройства. Бренд JBL известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, делая эту колонку надежным выбором для каждого, кто ценит превосходное звучание в сочетании с мобильностью. Отправьтесь в музыкальное путешествие с портативной акустикой JBL и наслаждайтесь каждой мелодией на новом уровне!
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