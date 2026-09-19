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Портативная акустика JBL Charge 5 Grey купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Charge 5 Grey

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Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 8
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 9
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 10
Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
серый
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 8
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 9
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 10
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477578
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Цвет
серый
Особенности
возможность зарядки внешних устройств через встроенный разъем USB
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
96.5х223х94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х13
Вес, кг.
1

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Grey

Портативная акустика JBL — ваш идеальный спутник для создания атмосферы праздника где угодно. Эта стильная и мощная колонка сочетает в себе передовые технологии и долговечность, обеспечивая качество звука, которое станет отличным дополнением к любой аудиоколлекции. Благодаря компактности и эргономичному дизайну, устройство весом всего 0,96 кг легко брать с собой в путешествия или на прогулки. С впечатляющей мощностью в 40 Вт и конфигурацией звука 2.0, колонка оснащена двумя динамиками для четкой передачи всех нюансов музыки: высокочастотный динамик диаметром 10 мм и низкочастотный динамик диаметром 30 мм, которые обеспечивают насыщенные и сбалансированные звуковые композиции. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном сером цвете, что придает устройству элегантный и современный вид. Акустика обещает долгие часы наслаждения благодаря аккумулятору, который способен работать до 20 часов без подзарядки. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и качество воспроизводимого звука, который приятно удивит даже искушенных меломанов. Наличие USB порта расширяет возможности подключения и зарядки устройства. Бренд JBL известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, делая эту колонку надежным выбором для каждого, кто ценит превосходное звучание в сочетании с мобильностью. Отправьтесь в музыкальное путешествие с портативной акустикой JBL и наслаждайтесь каждой мелодией на новом уровне!

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Grey




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Цвет
серый
Особенности
возможность зарядки внешних устройств через встроенный разъем USB
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
96.5х223х94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — ваш идеальный спутник для создания атмосферы праздника где угодно. Эта стильная и мощная колонка сочетает в себе передовые технологии и долговечность, обеспечивая качество звука, которое станет отличным дополнением к любой аудиоколлекции. Благодаря компактности и эргономичному дизайну, устройство весом всего 0,96 кг легко брать с собой в путешествия или на прогулки. С впечатляющей мощностью в 40 Вт и конфигурацией звука 2.0, колонка оснащена двумя динамиками для четкой передачи всех нюансов музыки: высокочастотный динамик диаметром 10 мм и низкочастотный динамик диаметром 30 мм, которые обеспечивают насыщенные и сбалансированные звуковые композиции. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном сером цвете, что придает устройству элегантный и современный вид. Акустика обещает долгие часы наслаждения благодаря аккумулятору, который способен работать до 20 часов без подзарядки. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и качество воспроизводимого звука, который приятно удивит даже искушенных меломанов. Наличие USB порта расширяет возможности подключения и зарядки устройства. Бренд JBL известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, делая эту колонку надежным выбором для каждого, кто ценит превосходное звучание в сочетании с мобильностью. Отправьтесь в музыкальное путешествие с портативной акустикой JBL и наслаждайтесь каждой мелодией на новом уровне!
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