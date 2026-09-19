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Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD)

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Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 8
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 9
Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
зеленый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 8
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 9
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494839
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х27х16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD)

Портативная акустика JBL предлагает высокое качество звука и стильный дизайн, подходящий для любых ситуаций, будь то пикник на свежем воздухе или вечеринка дома. Оснащённая двумя динамиками, эта колонка обеспечивает мощность звучания в 30 Вт, распределяя звук на две полосы для создания стереоэффекта 2.0. С инновационной технологией Bluetooth версии 5.1, устройство легко подключается к любым совместимым гаджетам, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Продуманная конструкция из пластика делает колонку лёгкой и удобной для переноски, а зелёный цвет корпуса добавляет ей индивидуальности и яркости. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение 20 часов без необходимости подзарядки. Благодаря типу элементов питания Li-Ion, устройство заряжается быстро и надёжно, поддерживая долговечную работу. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, сочетающуюся с мощными басами и чёткими высокими частотами. Наличие двух динамиков позволяет ощутить превосходное качество звучания, которое стало визитной карточкой бренда JBL. Эта портативная колонка станет отличным дополнением для всех любителей музыки, ценящих мобильность и производительность.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD)




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Развернуть
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL предлагает высокое качество звука и стильный дизайн, подходящий для любых ситуаций, будь то пикник на свежем воздухе или вечеринка дома. Оснащённая двумя динамиками, эта колонка обеспечивает мощность звучания в 30 Вт, распределяя звук на две полосы для создания стереоэффекта 2.0. С инновационной технологией Bluetooth версии 5.1, устройство легко подключается к любым совместимым гаджетам, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Продуманная конструкция из пластика делает колонку лёгкой и удобной для переноски, а зелёный цвет корпуса добавляет ей индивидуальности и яркости. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение 20 часов без необходимости подзарядки. Благодаря типу элементов питания Li-Ion, устройство заряжается быстро и надёжно, поддерживая долговечную работу. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, сочетающуюся с мощными басами и чёткими высокими частотами. Наличие двух динамиков позволяет ощутить превосходное качество звучания, которое стало визитной карточкой бренда JBL. Эта портативная колонка станет отличным дополнением для всех любителей музыки, ценящих мобильность и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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