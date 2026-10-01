Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh
Портативная акустика HYUNDAI – это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Этот компактный и стильный гаджет станет вашим верным спутником на вечеринке, пикнике или просто дома. С мощностью в 20 Вт устройство обеспечивает впечатляющее звуковое сопровождение, отлично подходящее для различных видов активности. Монофонический звук в комбинации с одним динамиком и одной полосой АС создаёт чистое и насыщенное звучание, которое приятно удивит даже искушённых меломанов. Акустика оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion, который обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, гарантируя вам длительное наслаждение музыкой без частых подзарядок. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка обеспечит стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, будь то смартфон или планшет. Корпус из прочного пластика в элегантном чёрном цвете не только привлекательно выглядит, но и надёжен в эксплуатации. С отношением сигнал/шум в 96 дБ вы получите чёткое и чистое звучание без помех. Наличие USB-разъёма предоставляет дополнительные возможности для подключения и зарядки. Портативная акустика HYUNDAI – это больше чем просто колонка, это ваше личное мобильное музыкальное устройство, которое сочетает в себе функциональность, качество и стиль.
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