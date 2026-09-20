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Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная

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Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 1
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 2
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 3
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 4
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 5
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 6
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 7
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 8
Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573726
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х30х28
Вес, кг.
7.05

Описание товара Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная

Больше звука, больше света, больше веселья. Компания SVEN представила ультимативное мобильное решение для тех, кто хочет всегда иметь возможность взять праздник с собой. Модель SVEN PS-720 обладает внушительным корпусом и способна «прокачать» не только помещение большой площади, но и устроить полноценную дискотеку на открытом воздухе. Общая выходная мощность колонки — 80 Вт, что для мобильного решения внушительный показатель. За воспроизведение звука отвечают два высокочастотных динамика диаметром 32 мм, а также средне- и низкочастотные — по 145 мм каждый. Танцевальные треки звучат как нужно — с глубокими басами, которые не мешают наслаждаться вокалом и партиями солирующих инструментов. Да и музыка других жанров тоже порадует меломанов. Подстроить звук под себя поможет встроенный эквалайзер, а разноцветная динамическая подсветка поддержит нужное настроение и добавит вашему танцполу ярких красок. Необходимая информация о работе колонки отображается на контрастном LED-дисплее, а управлять всеми функциями можно с помощью пульта — вам даже не придется подходить к устройству. Если колонока есть не только у вас, но и у вашего друга — можно удвоить мощность! Поддерживается беспроводное соединение двух аудиосистем с одним источником. Получается целых 160 Вт суммарной мощности, а вот это уже по-настоящему серьезно. Проводное подключение тоже возможно, если в нем появится необходимость. Ну и, конечно, иметь внешний источник звука совершенно необязательно, ведь есть встроенный плеер, который умеет воспроизводить файлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. И даже если музыки с собой не оказалось — ничего страшного, можно включить радио и доверить выбор треков любимым диджеям. Послушали музыку и захотелось попетьx И в этом колонка тоже поможет. У нее есть два микрофонных входа с эффектом эхо — можно петь не только соло, но и дуэтом. Громкость самой колонки и микрофонов, а также глубина эффекта эхо настраиваются с помощью удобных регуляторов на расположенной сверху панели управления. А когда настанет время собираться и ехать дальше, микрофоны легко разместить в специальных держателях на задней панели. Останется лишь подхватить аудиосистему за удобную ручку для переноски и переместить в нужное место.

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Больше звука, больше света, больше веселья. Компания SVEN представила ультимативное мобильное решение для тех, кто хочет всегда иметь возможность взять праздник с собой. Модель SVEN PS-720 обладает внушительным корпусом и способна «прокачать» не только помещение большой площади, но и устроить полноценную дискотеку на открытом воздухе. Общая выходная мощность колонки — 80 Вт, что для мобильного решения внушительный показатель. За воспроизведение звука отвечают два высокочастотных динамика диаметром 32 мм, а также средне- и низкочастотные — по 145 мм каждый. Танцевальные треки звучат как нужно — с глубокими басами, которые не мешают наслаждаться вокалом и партиями солирующих инструментов. Да и музыка других жанров тоже порадует меломанов. Подстроить звук под себя поможет встроенный эквалайзер, а разноцветная динамическая подсветка поддержит нужное настроение и добавит вашему танцполу ярких красок. Необходимая информация о работе колонки отображается на контрастном LED-дисплее, а управлять всеми функциями можно с помощью пульта — вам даже не придется подходить к устройству. Если колонока есть не только у вас, но и у вашего друга — можно удвоить мощность! Поддерживается беспроводное соединение двух аудиосистем с одним источником. Получается целых 160 Вт суммарной мощности, а вот это уже по-настоящему серьезно. Проводное подключение тоже возможно, если в нем появится необходимость. Ну и, конечно, иметь внешний источник звука совершенно необязательно, ведь есть встроенный плеер, который умеет воспроизводить файлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. И даже если музыки с собой не оказалось — ничего страшного, можно включить радио и доверить выбор треков любимым диджеям. Послушали музыку и захотелось попетьx И в этом колонка тоже поможет. У нее есть два микрофонных входа с эффектом эхо — можно петь не только соло, но и дуэтом. Громкость самой колонки и микрофонов, а также глубина эффекта эхо настраиваются с помощью удобных регуляторов на расположенной сверху панели управления. А когда настанет время собираться и ехать дальше, микрофоны легко разместить в специальных держателях на задней панели. Останется лишь подхватить аудиосистему за удобную ручку для переноски и переместить в нужное место.
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