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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White

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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 1
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 2
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 3
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 4
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 1
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 2
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 3
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 4
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707575
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.63

Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White

Откройте для себя мир музыки с Портативной колонкой JBL Charge 6, которая станет идеальным спутником в каждом вашем приключении. Эта портативная колонка создана для тех, кто ценит мощное звучание и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мир музыки с Портативной колонкой JBL Charge 6, которая станет идеальным спутником в каждом вашем приключении. Эта портативная колонка создана для тех, кто ценит мощное звучание и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6WHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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